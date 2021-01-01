اتحاد الكرة يخاطب كاف لتأجيل الإياب بين الزمالك وإليكت

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صورة الخبر: الزمالك وإليكت
الزمالك وإليكت

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم نظيره الإفريقي "كاف" من أجل تأجيل مباراة الإياب بين الزمالك وإليكت التشادي في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 25 من شهر سبتمبر الجاري.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد المصري طلب من كاف تأجيل المباراة حتى 30 سبتمبر الجاري بعد التوقف الدولي بدلا من يوم 25.

وتغلب الزمالك على إليكت التشادي بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب التي أقيمت في الكاميرون.

وخاطب الاتحاد المصري نظيره كاف من أجل تأجيل المباراة بسبب التوقف الدولي.

وعلم FilGoal.com أن النادي التشادي رحب بطلب تأجيل المباراة إلى ما بعد التوقف الدولي.

إذ كان من المتوقع غياب ثمانية لاعبين من إليكت في مباراة الإياب بسبب التوقف الدولي بينهم خمسة مع منتخب تشاد وثلاثة محترفين.
وكان من المقرر غياب الثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الجزيري عن مواجهة الإياب بسبب المشاركة مع منتخب تونس.

يأتي ذلك بالإضافة إلى خماسي المستدعى لقائمة منتخب مصر وهم محمد صبحي وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور.

ويلعب منتخب مصر أمام منتخبي النيجر وليبيريا يومي 23 و27 من شهر سبتمبر الجاري في مباراتين وديتين.

وضمن فلامبو البوروندي التأهل إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا في انتظار الفائز من مواجهة الزمالك وإليكت التشادي.

وتقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

المصدر: filgoal

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