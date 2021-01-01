الموعد والقنوات الناقلة .. موعد مباراتي منتخب مصر أمام النيجر وليبيريا

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يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، مباراتين وديتين أمام منتخبي النيجر وليبيريا، خلال الأجندة الدولية للفيفا في شهر سبتمبر الجاري.



موعد مباراتي مصر أمام النيجر وليبيريا

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر يوم 23 سبتمبر لمواجهة النيجر، على أن يواجه ليبيريا في الودية الثانية يوم 27 من الشهر نفسه، وتنطلق صافرة كلتا المباراتين في تمام السادسة مساءً على ملعب استاد الإسكندرية.



القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت المباراتين على الهواء مباشرة، كونها الناقل الحصري لجميع مباريات المنتخبات الوطنية بمختلف مراحلها السنية.

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