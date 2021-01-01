من الذي اكتشف و اخترع الشوكولاتة؟



الشوكولاتة الشوكولاتة

يشعر الكثير من الناس بالسعادة عند تناول الشوكولاتة ويلجأ الأشخاص لها عند الشعور بالحزن والاكتئاب في بعض الأحيان، ويتردد دامما السؤال حول مكتشف أو مخترع هذه الحلوى الشهية؟



يرجع أقدم دليل على استخدام الكاكاو، البذور المجففة المخمرة للفاكهة التي تنمو على شجرة ثيوبروما الكاكاو في أمريكا الجنوبية، إلى حوالي 5300 عام مضت، من الموقع الأثري سانتا آنا لا فلوريدا في جنوب شرق الإكوادور، والذي يُنسب لثقافة Mayo-Chinchipe وفقا لدراسة أجريت عام 2018 في مجلة Nature Ecology & Evolution ، لكن من المحتمل أن النبات قد استخدمه الناس في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية منذ فترة طويلة، حيث كانت الشجرة بالفعل خارج نطاقها الطبيعي قبل 5300 عام، ومع ذلك لم يكن السكان الأصليون في أمريكا الجنوبية يعرفون الشوكولاته التي نستمتع بها حاليا.



ولصنع الشوكولاتة يتم تخمير البذور الكبيرة، وهي تشبه حبة الفاصوليا وتتواجد في لب فاكهة شجرة الكاكاو، يتم تجفيفها وتنظيفها وتحميصها، وبعد ذلك تجري إزالة قشرة البذرة لإنتاج حبيبات الكاكاو، وهو شكل خشن جدا من المنتج النهائي، ثم يتم طحن الحبيبات وغالبا ما يتم تسليم كتلة الكاكاو في صورة سائل - يسمى شراب الشوكولاتة - والذي يمكن مزجه مع مكونات أخرى لصنع الشوكولاتة التجارية. يمكن أيضا ضغط سائل الشوكولاتة لصنع مكونين، مسحوق الكاكاو وزبدة الكاكاو.

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تم صنع مشروب كاكاو تقليدي عن طريق إضافة حبيبات الكاكاو المطحونة إلى الماء، وكان عادة مرا، ويُعتقد أن السكريات الموجودة في لب الفاكهة يمكن أيضا تخميرها إلى مشروب كحولي.تم اعتبار المزيج الرغوي الناتج طبيا مثيرا للشهوة الجنسية وفقا لدراسة أجريت عام 2013 في مجلة Nutrients ، وقد حظي بتقدير كبير من قبل نخب المجتمعات القديمة.ووفقا لمقال نشرته جامعة بوسطن، فإن الأولمكس، الذين عاشوا في جنوب ما يعرف الآن بالمكسيك بين حوالي 1500 سنة قبل الميلاد، و400 قبل الميلاد، اعتبروا الكاكاو هدية من آلهتهم، وأن قربانه يربط المصلين بالله.نما الكاكاو في كل مكان تقريبا في جميع أنحاء أمريكا الوسطى والجنوبية بحلول الوقت الذي وصل فيه الغزاة الإسبان في أوائل القرن السادس عشر الميلادي، وتجري زراعته الآن في المناطق الاستوائية حول العالم.قال كاميرون ماكنيل، الأستاذ المشارك في الأنثروبولوجيا في كلية ليمان بجامعة مدينة نيويورك وعالم النباتات الأثرية الذي تذوق الكاكاو في جميع أنحاء المنطقة: "يعتقد أن نقطة الأصل الفعلية هي حوض الأمازون".وصل الناس إلى الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية منذ حوالي 14500 عام (وتشير بعض المواقع المثيرة للجدل إلى أن الأمريكيين الأوائل وصلوا قبل ذلك بعدة آلاف من السنين)، ولكن من غير المعروف بالضبط متى وصل الأشخاص الأوائل إلى منطقة الأمازون.قال ماكنيل إن مشروبات الكاكاو الأولى ربما لم تكن تغلي تقريبا، مثل الشوكولاتة الساخنة اليوم، لكنها فاترة.واضاف ماكنيل لموقع لايف ساينس :"لقد سافرت في جميع أنحاء أمريكا الوسطى لأخذ عينات من مشروبات الكاكاو التقليدية، وأود أن أقول إنها دافئة، ولكنها ليست ساخنة".تستخدم العديد من وصفات أمريكا الوسطى لمشروبات الكاكاو الفلفل الحار أيضا لجعلها حارة - مثل مشروب المايا والأزتيك xocolatl ، حيث تأتي كلمة "شوكولاتة" باللغة الإنجليزية، ولكن من غير المعروف ما إذا تم إدخل الفلفل الحار في وصفات هذه المشروبات القديمة.أحد أسباب شعبية الكاكاو هو احتوائه على مادة الكافيين، قال ماكنيل إن التحفيز الناتج عن الكاكاو بالنسبة للأمريكيين القدامى من المحتمل أن يكون خفيا، ولكنه نشط. وأضاف إنه في حين أن المنشطات الأخرى متوفرة في أمريكا الجنوبية، فإن الكاكاو كان المنبه الوحيد في أمريكا الوسطى، وربما يكون هذا هو سبب احتضانه وأصبح مصدرا للثروة هناك.منذ القرن السادس عشر، تم إدخال الشوكولاتة من العالم الجديد إلى أوروبا كمشروب، وسرعان ما أصبحت رمزا للرفاهية، ما يعتقده معظمنا الآن على أنه شوكولاتة - لوح الشوكولاتة - تم اختراعه في عام 1847 من قبل الشركة البريطانية ج. فراي وأولاده ، وفقا لرفيق أكسفورد للسكر والحلويات.حصل جوزيف ستورز فراي في عام 1795 على براءة اختراع طريقة لطحن حبوب الكاكاو بمحرك بخاري، قام أبناؤه فيما بعد بدمج مسحوق الكاكاو وزبدة الكاكاو والسكر لصنع لوح شوكولاتة صلب والذي أصبح شائعا في أوروبا.باعت الشركة في النهاية العديد من منتجات الشوكولاتة، بما في ذلك أول بيضة شوكولاتة في عيد الفصح في عام 1873 وساعدت الشركات المنافسة مثل Cadbury و Rowntree's في نشر المنتج في جميع أنحاء الإمبراطورية البريطانية وخارجها، وكان السويسريون مشاركين.تم تناولها بشكل كبير مع الشوكولاتة الجديدة، وفي سبعينيات القرن التاسع عشر استخدمت شركة نستله السويسرية الحليب المجفف لإنتاج أول قطعة شوكولاتة بالحليب، وتم بيع أول قطعة شوكولاتة بالحليب منتجة بكميات كبيرة في الولايات المتحدة في عام 1900 من قبل ميلتون هيرشي، الذي كان قد باع الكراميل قبل ذلك، وأصبحت ألواح الشوكولاتة شائعة بشكل خاص في الولايات المتحدة في عشرينيات القرن الماضي..يمكن لخبراء الشوكولاتة في الوقت الحاضر العثور على مجموعة متنوعة من الشوكولاتة لإغراء أي ذوق: من شوكولاتة الحليب الحلوة والناعمة إلى الشوكولاتة الهشة والمرّة بنسبة 80? إلى 90? من الشوكولاتة الداكنة (أو حتى شوكولاتة الخبز غير المحلاة، وهي 100? كاكاو).يقول ماكنيل :" عند تناول قطعة شوكلاوتة، فكر فقط في الطعم المر والطنين المحتوي على الكافيين الذي استمتعت به النخبة القديمة من السكان الأصليين الأمريكيين منذ آلاف السنين".