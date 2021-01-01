صورة .. انهيار جسر للمشاة على سيارات وسط العاصمة الأردنية

انهار جسر للمشاة على طريق المطار بالعاصمة الأردنية عمان، فجر الإثنين، وذلك إثر اصطدام شاحنة به.
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وأفيد بأن انهيار جسر المشاة، أدى إلى إغلاق طريق المطار بالاتجاهين، فيما ذكرت القناة التلفزيونية الأردنية الرسمية أن شاحنة ارتطمت بجسر متسببة في سقوطه.
انهيار جسر للمشاة على سيارات وسط العاصمة الأردنية عمان
ammonnews.net
علاوة على ذلك، أشير إلى أن سيارة إسعاف تصادف مرورها في ذلك الوقت، اصطدمت هي الأخرى بأنقاض الجسر المنهار.
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