كواليس مفاوضات الأهلي لضم مصطفى شلبي



مصطفى شلبي مصطفى شلبي





كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي لـ FilGoal.com حقيقة سير مفاوضات الأهلي بشأن ضم مصطفى شلبي نجم الفريق البترولي.



وقال الشريعي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "راسلنا الأهلي منذ شهر يطلب خدمات مصطفى شلبي وعرض رقما لا يتناسب مع قيمة اللاعب ومتطلبات إنبي".

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وأضاف "أخبرت الأهلي أن العرض لا يناسبنا، فعرض منحنا لاعبين على سبيل الإعارة، فرفضت أيضا وقلت إني لست بحاجة للاعبين في هذه الصفقة وأريد إتمامها بمقابل مادي".وأوضح "رد الأهلي كان: سننظر في الأمر ثم نخبرك بالجديد. ولم يعُد الأهلي إلينا بعرض جديد منذ ذلك الوقت وحتى الآن".وتابع الشريعي "هناك الكثير من الأنباء التي تتناول اقتراب مصطفى شلبي من الأهلي، لا علاقة لنا بكل ذلك".واختتم "أبلغت الأهلي بطلباتنا ولم يرجعوا إلينا منذ شهر. هذا كل ما حدث مع الأهلي بشكل رسمي".وكشف مصدر من نادي إنبي لـ FilGoal.com طلبات النادي المادية وعرض الأهلي.وتألق شلبي بشكل لافت للأنظار في الموسم الماضي مع إنبي، مما أثار اهتمام كبار الأندية.وأنهى إنبي الموسم في المركز التاسع برصيد 39 نقطة.