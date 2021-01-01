لزيادة الكوليسترول الجيد فى جسمك تناول هذه الأطعمة



الكوليسترول الجيد الكوليسترول الجيد



غالبًا ما يستخدم الكوليسترول كمصطلح سلبي ومع ذلك، قد لا يدرك الكثيرون أن الكوليسترول صحي وكذلك جزء لا يتجزأ من الجسم، الكوليسترول هو أحد المكونات التي يحتاجها الجسم لإنتاج الهرمونات وتوليف العناصر الغذائية، الكوليسترول الجيد يساعد في وظائف مختلفة في الجسم يُعرف الكوليسترول الجيد أيضًا باسم HDL تعني البروتين الدهني عالي الكثافة، ينتج الجسم الكوليسترول الجيد ويمكن أيضًا الحصول عليه من بعض الأطعمة، سنناقش أيضًا ما إذا كانت الأطعمة غنية بالكوليسترول الجيد أو الكوليسترول الضار، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".



كيف يمكننا زيادة الكولسترول الجيد في الجسم؟



1. خفض الأطعمة عالية البروتين الدهني منخفض الكثافة

يرمز LDL إلى البروتين الدهني منخفض الكثافة وهو اسم آخر للكوليسترول السيئ، قد يقلل تناول الأطعمة الغنية بالكوليسترول الضار من استهلاكك للأطعمة الصحية التي تحتوي على كوليسترول جيد. يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة المقلية وغير المرغوب فيها إلى زيادة LDL.

قد يعجبك أيضا...

2. أضف الأطعمة الغنية بـ HDL إلى نظامك الغذائيهذا حل واضح لزيادة الكولسترول الجيد، يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالكوليسترول الجيد في تحسين مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة في الجسم ويساعد في تقليل مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة في الجسم، بعض المصادر الشائعة للكوليسترول الجيد هي الأفوكادو والبذور والمكسرات ومنتجات فول الصويا وزيت الزيتون وما إلى ذلك.3. ممارسة الرياضة بانتظامتعمل ممارسة الرياضة بانتظام على تحسين قدرة الجسم على أداء وظائفه بشكل ملحوظن يمكن أن تساعد التمارين الرياضية أيضًا في إزالة تراكم الكوليسترول السيئ، قد يكون تراكم LDL عبارة عن رواسب دهنية موجودة داخل الشرايين، يمكن أن يحد هذا التراكم من تدفق الدم ويسبب أمراض القلب والأوعية الدموية المزمنة.4. الحفاظ على وزن صحييمكن أن تؤدي السمنة إلى إعاقة التدفق الصحيح للدم عبر الشرايين، قد يؤدي هذا إلى تفاقم آثار تراكم الدهون الناجم عن ارتفاع الكوليسترول السيئ في الجسم، يمكنك الحفاظ على وزن صحي عن طريق تناول طعام صحي وممارسة الرياضة بانتظام.5. الإقلاع عن التدخينلقد ثبت أن التبغ يسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه لأجزاء مختلفة من أجسامنا، على عكس الأطعمة غير الصحية التي تزيد من البروتين الدهني منخفض الكثافة ، قد يقلل التدخين من امتصاص الجسم للكوليسترول الجيد، قد يزيد التدخين أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.