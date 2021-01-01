في الجيزة .. خفض تنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفنى



مدارس التعليم الفنى مدارس التعليم الفنى



وافق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي المقترح المقدم من مديرية التربية والتعليم بخفض درجات القبول بتنسيق بعض مدارس التعليم الفنى بنطاق المحافظة للعام الدراسي 2022 ـ 2023، ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة لتمكين أكبر عدد من أبنائها الطلاب الراغبين فى الالتحاق بمدارس التعليم الفنى من تلبية رغباتهم، وكذلك التيسير علي أوليا الأمور.



وأشار محافظ الجيزة، إلى أن تخفيض التنسيق جاء بعد مراجعة البيانات الإحصائية بأعداد الطلاب الجدد المقبولين بمدارس التعليم الفني بالإدارات التعليمية ونسب استيعاب المدارس الفعلية طبقا لكثافة الفصول بما يضمن التوازن بين تلبية رغبات الطلاب وأولياء الأمور من جهة وضمان أمن وسلامة الطلاب حرصا علي العملية التعليمية .



ولفت اللواء أحمد راشد، إلى أنه تم خفض الدرجات بمعدل 5 درجات للتعليم الصناعي والزراعي ومعدل 8 درجات للتعليم التجارى وخفض تنسيق مدارس التعليم والتدريب المزدوج من 5 درجات إلي 20 درجة علي أن يكون القبول بتلك المدارس وفق المربع السكني المحدد لكل مدرسة.



وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بأنه تم تخفيض التنسيق ببعض مدارس التعليم الصناعي ليصبح كالآتي :- خفض تنسيق القبول بمدرسة المنوات الصناعية بنات بأبو النمرس من 190 درجة إلي 185 درجة، خفض تنسيق القبول بمدرسة القبابات الصناعية المشتركة بأطفيح من 185 درجة إلي 180 درجة ، خفض تنسيق القبول بمدرسة الشهيد أحمد رمضان الصناعية بنين بأطفيح من 185 درجة إلي 180 درجة ، خفض تنسيق القبول بمدرسة أطفيح الثانوية الصناعية بنات بأطفيح من 180 درجة إلي 175درجة ، خفض تنسيق القبول بمدرسة البرمبل الفنية المتقدمة بأطفيح من 185 درجة إلي 180 درجة ، خفض تنسيق القبول بمدرسة الكداية الصناعية المشتركة بنين بأطفيح من 185 درجة إلي 180 درجة ، خفض تنسيق القبول بمدرسة طباعة الهرم الصناعية بنين بالهرم من 230 درجة إلي 225 درجة ، خفض تنسيق القبول بمدرسة الصف الصناعية بنين بزرزارة بالصف من 180 درجة إلي 175 ، خفض تنسيق القبول بمدرسة المناجم الثانوية الصناعية بالواحات من 170 درجة إلي 165 درجة .



وأضاف بأنه تم خفض تنسيق القبول ببعض مدارس التعليم التجاري والزراعي ليصبح كالآتي :- خفض تنسيق القبول بمدرسة القبابات الثانوية التجارية المشتركة بأطفيح من 180 درجة إلي 172 درجة ، خفض تنسيق القبول بمدرسة البرمبل الثانوية التجارية المشتركة بأطفيح من 180 درجة إلي 172 درجة ، خفض تنسيق القبول بمدرسة أطفيح الثانوية التجارية المشتركة بأطفيح من 180 درجة إلي 172خفض تنسيق القبول بمدرسة أبو غالب الثانوية الزراعي بمنشأة القناطر من 175 درجة إلي 170درجة .



بالإضافة إلي خفض تنسيق القبول بالتعليم والتدريب المزدوج ليصبح كالآتي:- فني إداري من 235 درجة إلي 220 درجة ، فني تدريب وتكييف من 230 درجة إلي 210 درجة ، فني صيانة وتحكم صناعي " صيانة كهربية " من 220 درجة إلي 215 درجة ، فني بناء لوحات كهربائية من 220 درجة إلي 215 درجة ، فني صيانة ميكانيكية من 215 درجة إلي 210 درجة ، فني تشغيل معادن من 210 درجة إلي 205 درجة ، فني طاهي من 200 درجة إلي 195 درجة ، فني مضيف من 200 درجة إلي 195 درجة ، فني مشرف غرف من 200 درجة إلي 195 درجة ، فني الكترونيات من 240 درجة إلي 230 درجة ، ميكاترونيك سيارات من 225 درجة إلي 215 درجة ، فني إنتاج بساتين من 170 درجة إلي 166 درجة ، فني صيانة وإصلاح المعدات الثقيلة والديزل من 225 درجة إلي 210 درجة ، فني ملابس جاهزة من 180 درجة إلي 170 درجة ، فني طباعة منسوجات من 180 درجة إلي 175 درجة عدا إدارة أكتوبر ، فني كهرباء وتجميع ضفائر سيارات 190 درجة .

