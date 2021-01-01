لأطفالك .. طريقة تحضير برجر الدجاج المقرمش الشهى

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صورة الخبر: برجر الدجاج المقرمش
برجر الدجاج المقرمش


يعشق الكثير تناول برجر الدجاج المقرمش، لذا تبدأ الأمهات فى البحث عن طريقة طهيها على طريقة المطاعم.

ويعد برجر الدجاج المقرمش من الأطعمة الشهية التى يمكن تحضيرها بسرعة فى المنزل.

ولتحضير برجر الدجاج المقرمش، نحتاج إلى مقادير متوفرة فى مطبخك، وهى:

-نصف كيلو صدر الدجاج المقطع مكعبات.

-ملح.

-الفلفل الأبيض.

-فصان ثوم.
-2 ملعقة صغيرة من الماسترد.

-نصف كوب دقيق.

-نصف كوب بقسماط.

-بيضة.

-ربع كوب زيت الذرة.

-4 قطع من خبز البرجر.

-حبة بصلة مقطعة شرائح دائرية.

-نصف حبة خس مقطعة شرائح رفيعة.

-حبة طماطم مقطعة شرائح دائرية.

طريقة التحضير:

نحتاج إلى وضع البهارات والدجاج والثوم بالإضافة إلى الماسترد فى خلاط حتى يصبح الخليط عجينة ناعمة ونبدأ فى تشكيلها 4 أقراص من العجينة.

ونبدأ بتغطيس أقراص الدجاج فى الدقيق ثم البيض ونضعه بعدها فى البقسماط حتى تتغلف بشكل كامل.

ونسخن الزيت فى مقلاة ونضعه على النار ونقليه حتى يتحمر وينضج ثم نفتح البرجر من المنتصف لنضع شريحة الدجاج مع الخضراوات.

المصدر: mobtada

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