تصادم طائرتين بأميركا يخلف ضحايا.. فيديو



تصادم طائرتين بأميركا تصادم طائرتين بأميركا



لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في تصادم طائرتين صغيرتين في الهواء قرب دنفر عاصمة كولورادو الأميركية، قبل الساعة التاسعة صباحا بقليل يوم السبت، حسبما ذكرت السلطات.



ولم يعرف سبب تحطم طائرة "سيسنا 172" ذات الأربعة مقاعد وطائرة "سونكس إكسينوس"، وهي طائرة خفيفة مصنوعة محليا من الألمنيوم يمكنها أن تتسع لشخصين.



وقال السكان المقيمون قرب موقع الحادث لقناة نيوز 9 في دنفر التابعة لشبكة إن بي سي، بعد أن سمعوا صوت التحطم واندفعوا للخارج إنهم فوجئوا بأنه يمكن رؤية الطائرات وهي تصطدم ببعضها البعض في هذا الصباح الذي يتميز بصفاء الجو.

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وتحطمت إحدى الطائرتين في حقل، وعلقت الأخرى في مجموعة أشجار، قرب مطار فانس براند في مدينة ونغمونت بولاية كولورادو، على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال دنفر.وعثر على قتيلين في حطام طائرة، وعلى ثالث في الحطام الآخر، بحسب مكتب مأمور مقاطعة بولدر.وتجري إدارة الطيران الفيدرالي وهيئة سلامة النقل الوطني تحقيقا في الحادث.وذكر المجلس الوطني لسلامة النقل إن تقريرا أوليا سيصدر في غضون نحو 15 يوما، وفقما نقلت "الأسوشيتد برس".