تصادم طائرتين بأميركا يخلف ضحايا.. فيديو

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في تصادم طائرتين صغيرتين في الهواء قرب دنفر عاصمة كولورادو الأميركية، قبل الساعة التاسعة صباحا بقليل يوم السبت، حسبما ذكرت السلطات.
ولم يعرف سبب تحطم طائرة "سيسنا 172" ذات الأربعة مقاعد وطائرة "سونكس إكسينوس"، وهي طائرة خفيفة مصنوعة محليا من الألمنيوم يمكنها أن تتسع لشخصين.
وقال السكان المقيمون قرب موقع الحادث لقناة نيوز 9 في دنفر التابعة لشبكة إن بي سي، بعد أن سمعوا صوت التحطم واندفعوا للخارج إنهم فوجئوا بأنه يمكن رؤية الطائرات وهي تصطدم ببعضها البعض في هذا الصباح الذي يتميز بصفاء الجو.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!