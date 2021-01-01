ضبط المعتدين على مواطن بالدقهلية بعد تداول الفيديو

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المعتدين على مواطن بالدقهلية

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع "فيسبوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص مصاب بجروح وسحجات ويتهم شخصين بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالدقهلية.

وظهر فى الفيديو أحد الأشخاص مصاب بجروح قطعية وسحجاب متفرقة بالجسم، ويتهم 3 أشخاص "محددين" بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى وآلة حادة وإحداث ما به من إصابات.

بالفحص تبين تلقى مركز شرطة بلقاس بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله أحد المواطنين، مقيم بإحدى القرى بدائرة المركز، مصاب بجروح وسحجات، وبسؤال زوجته أفادت بحدوث مشادة بين زوجها والمشكو فى حقهم، مقيمين بذات القرية، لوجود خلافات مالية بينهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، كما تم بإرشاد أحدهما ضبط الآلة الحادة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "كتر".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: mobtada

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