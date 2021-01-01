فوائد صحية لعشبة المورينجا (فيديو)

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عشبة المورينجا


قال الدكتور محمد إبراهيم عزو، أستاذ باحث بالمركز القومى للبحوث والمستشار الإعلامى للجمعية العلمية المصرية للمورينجا، إن عشبة المورينجا لها فوائد مهمة وعديدة لصحة الإنسان، حيث تعتبر أوراق المورينجا مصدرًا ممتازًا للعديد من الفيتامينات والمعادن، منها فيتامين B6، وفيتامين A، المغنيسيوم، الحديد والريبوفلافين (فيتامين B2) وفيتامين c المتواجد فيه بنسبة كبيرة جدا وبشكل استثنائى أكثر من البرتقال.

وأضاف عزو لبرنامج "السفيرة عزيزة" على قناة dmc، أن المورينجا أيضا تستخدم للبشرة والشعر وتدخل فى المنتجات التجميلية وكريم واقى للشمس، حيث استخدمه قدماء المصريين منذ آلاف السنين وكان سر من أسرار التحنيط عند الفراعنة.

وأضاف أن شاى المورينجا يشفى أكثر من 300 مرض، وله قدرة كبيرة على تنقية الدماء والسموم، ويساعد بشكل كبير فى توازن مستوى السكر بالدم ومن فوائد أوراق المورينجا أيضا أنها مليئة بمضادات الأكسدة التى تحمى أمراض خطيرة من أمراض القلب إلى مرض ألزهايمر وأنواع معينة من السرطان.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء، فى تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالى شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج القضايا والأخبار المجتمعية التى تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر فى كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتى حققن نجاحات فى مجالات مختلفة.

المصدر: قناة dmc

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