طريقة سهلة لتحضير تارت البسكويت فى المنزل

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تارت البسكويت



يعد تارت البسكويت من الحلويات الشهية واللذيذة وذات المذاق المميز، والمفضلة أيضًا لدى الكثير من الأشخاص، ويوجد طريقة سهلة لتحضيره فى المنزل بدون الحاجة لفرن.

مكونات تارت البسكويت
ـ ربع كوب سكر

ـ ملعقتين كبيرتين زبدة

ـ 500 جرام تقاح

ـ ملعقتين كبيرتين قرفة

ـ 3 أكواب بسكويت مطحون
ـ ملعقتين كبيرتين عسل

ـ كوب زبد مذاب

ـ كوب لوز "للتزيين"

طريقة تحضير تارت البسكويت
أولًا: ضعى البسكويت والعسل والزبد المذاب، واخلطيهم جيدًا حتى تصبح العجينة متماسكة، ثم رصى العجينة فى صينية التارت وادخليها الثلاجة حتى تتجمد.

ثانيًا: ضعى السكر والزبد والتفاح والقرفة فى إناء عميق على نار متوسطة ثم قلبى المكونات جيدًا حتى ينضج التفاح، واطفئى النار، واتركى الحشوة تبرد.

ثالثًا: اخرجى الصينية من الثلاجة، وضيفى حشوة التفاح، وزينيها باللوز.

رابعًا: ادخلى الصينية للثلاجة مرة آخرى حتى يبرد التارت، وقدميه باردًا.

المصدر: mobtada

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