طريقة سهلة لتحضير تارت البسكويت فى المنزل



تارت البسكويت تارت البسكويت





يعد تارت البسكويت من الحلويات الشهية واللذيذة وذات المذاق المميز، والمفضلة أيضًا لدى الكثير من الأشخاص، ويوجد طريقة سهلة لتحضيره فى المنزل بدون الحاجة لفرن.



مكونات تارت البسكويت

ـ ربع كوب سكر

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ـ ملعقتين كبيرتين زبدةـ 500 جرام تقاحـ ملعقتين كبيرتين قرفةـ 3 أكواب بسكويت مطحونـ ملعقتين كبيرتين عسلـ كوب زبد مذابـ كوب لوز "للتزيين"طريقة تحضير تارت البسكويتأولًا: ضعى البسكويت والعسل والزبد المذاب، واخلطيهم جيدًا حتى تصبح العجينة متماسكة، ثم رصى العجينة فى صينية التارت وادخليها الثلاجة حتى تتجمد.ثانيًا: ضعى السكر والزبد والتفاح والقرفة فى إناء عميق على نار متوسطة ثم قلبى المكونات جيدًا حتى ينضج التفاح، واطفئى النار، واتركى الحشوة تبرد.ثالثًا: اخرجى الصينية من الثلاجة، وضيفى حشوة التفاح، وزينيها باللوز.رابعًا: ادخلى الصينية للثلاجة مرة آخرى حتى يبرد التارت، وقدميه باردًا.