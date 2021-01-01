للفتيات .. وصفات طبيعية لتكثيف الرموش



تكثيف الرموش تكثيف الرموش



تعد الرموش الطويلة من الوسائل التى تعزز جاذبية الفتيات.



وترغب الكثير من الفتيات فى الحصول على الرموش الطويلة لذا تستعين أحيانا بالأنواع الصناعية للتألق بها فى مختلف الأوقات.



وتبحث الفتيات عن الطرق والوصفات التى تزيد وتسرع من نمو وتطويل الرموش بدلا من غيرها الصناعية.

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وهناك بعض الوصفات الطبيعية التى تساعد فى نمو وتطويل الرموش، منها:- سيروم الألوفيرا وزيت الخروع:نحتاج إلى خلط ملعقتين من زيت الخروع وملعقة من جل الألوفيرا وزملعقة من زيت الزيتون، ثم نضع الخليط فى زجاجة عطر فارغة.ونضع السيروم الخليط على الرموش قبل الذهاب النوم من خلال "فرشاة الماسكرا".-سيروم الألوفيرا وزيت جوز الهند:للحصول على رموش جذابة يجب خلط ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند مع ملعقة صغيرة من زيت الخروع وملعقة صغيرة من الألوفيرا حتى يصبح المزيج ناعما ثم وضعها على الرموش من الجذور إلى الأطراف.