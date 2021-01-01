الأرصاد : غدا استمرار انخفاض الحرارة وشبورة صباحا



استمرار انخفاض الحرارة استمرار انخفاض الحرارة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، استمرار انخفاض الحرارة ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.



كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.

