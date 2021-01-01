تحذر من خطر تسونامي .. زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب سواحل تايوان واليابان

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صورة الخبر: زلزال
زلزال

ضرب زلزال بقوة 7.2 درجات الساحل في جنوب شرق تايوان اليوم الأحد، وفق ما أفاد به مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، ما دفع اليابان لإصدار تحذير من خطر تسونامي.

ووقع الزلزال عند الساعة (06:44 بتوقيت غرينيتش) في منطقة على بعد 50 كلم عن شمال مدينة تايتونغ وعلى عمق عشرة كيلومترات، بحسب المركز.

وبحسب تقديرات علماء الزلازل الصينيين بلغت قوة الزلزال 6.9 درجة، وكان مركزه في مقاطعة هوالين، على الساحل الشرقي لجزيرة تايوان.

كذلك حذر خبراء الأرصاد الجوية في اليابان من خطر تسونامي في محافظة مياغي، مشيرين إلى أنه بالقرب من الساحل الذي يقع فيه مركز الهزات، قد يصل ارتفاع الأمواج إلى متر واحد.

وقالت إنه في الوقت الحالي، لا توجد معلومات حول ما إذا كان قد وصل إلى شواطئ مياغي، وحذرت سكان المناطق الساحلية من خطر الاقتراب من الساحل.

هذا وقد شكلت الحكومة اليابانية غرفة عمليات للطوارئ تحسبا لأي طارئ.

وبحسب وكالة "كيودو"، فإن الزلزال لم يؤد إلى حالات طارئة في المنشآت النووية الموجودة في تلك المنطقة.
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب سواحل تايوان واليابان تحذر من خطر تسونامي (صور+فيديوهات)

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المصدر: أ ف ب + تاس

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