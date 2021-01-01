فيديو .. المفتي السابق: سيدنا عيسى رفع إلى السماء منذ ساعة

آخر الأخباراخبار المسلمين › فيديو .. المفتي السابق: سيدنا عيسى رفع إلى السماء منذ ساعة

صورة الخبر: الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة


قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن اليوم في الملأ الأعلى مدته 24 ساعة ، وفي الأرض 50 ألف سنة.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن الساعة في الملأ الأعلى تعادل 2000 ساعة على وجه الأرض، أي أن سيدنا عيسى رفع إلى السماء منذ ساعة بتوقيت السماء والملأ الأعلى.

وأشار إلى أن الشخص في الحياة لو عاش 100 سنة على وجه الأرض ، فكأنه عاش 3 دقائق في الملأ الأعلى والسماوات العلى.

واستشهد علي جمعة، بقوله تعالى (تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ) وقوله تعالى (إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا (6) وَنَرَاهُ قَرِيبًا).

المسلم الذي سيدخل الجنة سيدخلها وهو عمره 33 عاما
وأشار إلى أن المسلم الذي سيدخل الجنة سيدخلها وهو عمره 33 عاما، وسيظل على هذا العمر إلا ما لا نهاية لأنه لا وجود للزمن في الجنة يقوم القيامة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيديو .. المفتي السابق: سيدنا عيسى رفع إلى السماء منذ ساعة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
49096

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager