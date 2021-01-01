مرتضي منصور : هذا هو سبب عدم إذاعة مباراة الزمالك ضد إيلكت سبور

أكد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، رفض إيلكت سبور بطل تشاد إذاعة مباراته مع الفارس الأبيض اليوم ضمن منافسات ذهاب دور ال 64 من دوري أبطال إفريقيا .
وأضاف مرتضي منصور خلال تصريحات مذاعة عبر قناة الزمالك : بطل تشاد رفض لعب المبارتين في مصر وعلي حسابنا كما رفض إذاعة المباراة مقابل حصوله على أموال .
ويواجه نادي الزمالك منافسه إيلكت سبور بطل تشاد اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء ضمن منافسات ذهاب دور ال 64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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