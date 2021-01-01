مرتضي منصور : هذا هو سبب عدم إذاعة مباراة الزمالك ضد إيلكت سبور



مرتضي منصور مرتضي منصور



أكد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، رفض إيلكت سبور بطل تشاد إذاعة مباراته مع الفارس الأبيض اليوم ضمن منافسات ذهاب دور ال 64 من دوري أبطال إفريقيا .



وأضاف مرتضي منصور خلال تصريحات مذاعة عبر قناة الزمالك : بطل تشاد رفض لعب المبارتين في مصر وعلي حسابنا كما رفض إذاعة المباراة مقابل حصوله على أموال .



ويواجه نادي الزمالك منافسه إيلكت سبور بطل تشاد اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء ضمن منافسات ذهاب دور ال 64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وجاءت قائمة الزمالك كالتالي :وتضم قائمة الأبيض لخوض اللقاء كل من:حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم – السيد عطيةخط الدفاع: محمود حمدي ” الونش” – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف ” روقا” – يوسف إبراهيم ” أوباما” – ” محمد حسام ” بيسو” – سيف جعفر – سيد عبد الله “نيمار” – محمود عبد الرازق ” شيكابالا” – أحمد مصطفى “زيزو”.خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه – حسام أشرف