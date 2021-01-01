تقول سوني ان ألعاب PS VR غير متوافقة مع PS VR2

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مع وصول PS VR2 في أوائل العام المقبل، بدأت سوني في تسريع القطار الضخم لنظارة الواقع الافتراضي من الجيل التالي. ظهرت الأجهزة لأول مرة في معرض طوكيو للألعاب هذا الأسبوع وكشفت الشركة عن المزيد من عناوين الألعاب التي سيتم طرحها على المنصة.



والآن، ظهرت بعض المعلومات المهمة الأخرى، والتي للأسف تفيد بأن ألعاب PS VR لن تعمل على PS VR2.



قال هيدياكي نيشينو، نائب الرئيس الأول لتجربة النظام الأساسي في PlayStation، في آخر حلقات PlayStation Podcast الرسمي: “لن تصبح ألعاب PS VR متوافقة مع PS VR2 لأن PS VR2 مصمم لتقديم تجربة واقع افتراضي من الجيل التالي. وأضاف: “يتمتع PS VR2 بميزات أكثر تقدمًا، مثل وحدة تحكم جديدة تمامًا مع ردود فعل لمسية ومشغلات تكيفية، والتتبع من الداخل إلى الخارج، وتتبع العين، والصوت ثلاثي الأبعاد معًا ودعم 4K HDR. وهذا يعني ان ألعاب PS VR2 تطلب أسلوبًا مختلفًا تمامًا عن PS VR”.

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تم التأكيد عن بعض الألعاب التي تعمل على PS VR والتي ستعمل مع PS VR2 ايضًا (مثل No Man’s Sky)، ولكن لا تزال هذه أخبارًا مخيبة للآمال. هذا يعني أن اللاعبين لن يكونوا قادرين على الوصول إلى ألعاب PS VR من النظارة الجديدة، لذلك إذا أرادوا العودة إلى الألعاب القديمة من وقت لآخر، فسيلزمهم الاحتفاظ بالأجهزة القديمة.