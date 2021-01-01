يجلب تطبيق Google Photos تحديثات جديدة لميزة Memories

تستعد جوجل لطرح تحديث كبير لتطبيق Photos الخاص بها، إذ وصفته بأنه أكبر تحديث لميزة Memories منذ ان تم إطلاقها الميزة في عام 2020.
وأضافت جوجل أن ميزة Memories تحظى بشعبية كبيرة، حيث تحقق أكثر من 3.5 مليار مشاهدة شهريًا.
تم إعادة تصميم Memories لتكون أكثر ديناميكية، فقد تم التركيز بشكل كبير على مقاطع الفيديو وسيقوم تطبيق الصور الآن بتحديد مقتطفات من مقاطع الفيديو الأطول لتظهر لك. أصبحت الصور الثابتة في Memories الآن أكثر جاذبية بفضل التكبير أو التصغير الدقيق التلقائي. أيضًا، يمكنك الآن مشاركة احدى الذكريات مع مستخدم آخر عبر Photos.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!