يجلب تطبيق Google Photos تحديثات جديدة لميزة Memories

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صورة الخبر: Google Photos
Google Photos

تستعد جوجل لطرح تحديث كبير لتطبيق Photos الخاص بها، إذ وصفته بأنه أكبر تحديث لميزة Memories منذ ان تم إطلاقها الميزة في عام 2020.

وأضافت جوجل أن ميزة Memories تحظى بشعبية كبيرة، حيث تحقق أكثر من 3.5 مليار مشاهدة شهريًا.

تم إعادة تصميم Memories لتكون أكثر ديناميكية، فقد تم التركيز بشكل كبير على مقاطع الفيديو وسيقوم تطبيق الصور الآن بتحديد مقتطفات من مقاطع الفيديو الأطول لتظهر لك. أصبحت الصور الثابتة في Memories الآن أكثر جاذبية بفضل التكبير أو التصغير الدقيق التلقائي. أيضًا، يمكنك الآن مشاركة احدى الذكريات مع مستخدم آخر عبر Photos.

وقالت الشركة ايضًا أنه لا يزال بإمكانك اختيار حذف صور لأشخاص معينين أو فترات زمنية معينة من Memories.

هناك طريقة أخرى لجعل Memories أكثر ديناميكية وهي من خلال الصور السينمائية، إذ تنشئ صور جوجل نموذجًا متحركًا ثلاثي الأبعاد لصورك وستقوم بعرض مقاطع فيديو كاملة من طرف إلى طرف مع صور سينمائية.

من المفترض أن يصل التحديث إلى المستخدمين تدريجيًا.

المصدر: بوابه المتميز

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