ستطرح سامسونج التحديث الثاني لـ Galaxy Watch5 و Watch5 Pro خلال شهر

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ستتلقى أحدث أجهزة Galaxy Watch5 و Galaxy Watch5 Pro من سامسونج تحديث البرنامج الثاني خلال شهر، ويأتي ذلك بعد إصدار أغسطس 2022. وعلى ما يبدو، فإن التحديث سيجلب تحسينات على استقرار الأجهزة.



يتم تشغيل Galaxy Watch5 و Galaxy Watch5 Pro بواجهة مستخدم One UI Watch وهي أول ما يتم إطلاقها مع Wear OS 3.5.



عند الاضطرار إلى طرح تحديثين في تتابع سريع لساعات جالاكسي الذكية الجديدة فهذا يشير إلى مشاكل متأصلة لوحظت بعد إطلاقها. فكلا الطرازين لا يعاد شحنهما بالسرعة المحددة. كما ان هناك مشكلة أخرى تمت ملاحظتها وهي D-Buckle Sport Band التي تأتي مع إصدار Pro مما تسبب في حدوث مشكلات في بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

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يشير طرح التحديثات إلى استجابة سامسونج لإصلاح بعض أوجه القصور الملحوظة في ساعات جالاكسي الذكية الجديدة. فسيستفيد كل من Galaxy Watch5 و Galaxy Watch5 Pro من آخر تحديث.تمت الإشارة إلى التحديث الجديد بالرمز R9xx0XXU1AVH6 وهو يخضع لعملية طرح متسلسلة عبر المناطق. واعتبارًا من هذه اللحظة، يتوفر التحديث في أمريكا الشمالية فقط. نتوقع أن تقوم سامسونج بتوسيع نطاق النشر في غضون فترة قصيرة لتغطية قارات أخرى. ويحتفظ التحديث بمجموعة يوليو 2022 من تصحيحات الأمان للأجهزة.ستعمل تحديثات البرامج الجديدة لـ Galaxy Watch5 و Watch5 Pro على تعزيز استقرار النظام وموثوقيته بشكل عام. كما أنه يطبق رموز تثبيت جديدة لعمليات الساعة ولكن لا يتم تضمين ميزات جديدة في التحديث الأخير.