ستطرح سامسونج التحديث الثاني لـ Galaxy Watch5 و Watch5 Pro خلال شهر

ستتلقى أحدث أجهزة Galaxy Watch5 و Galaxy Watch5 Pro من سامسونج تحديث البرنامج الثاني خلال شهر، ويأتي ذلك بعد إصدار أغسطس 2022. وعلى ما يبدو، فإن التحديث سيجلب تحسينات على استقرار الأجهزة.
يتم تشغيل Galaxy Watch5 و Galaxy Watch5 Pro بواجهة مستخدم One UI Watch وهي أول ما يتم إطلاقها مع Wear OS 3.5.
عند الاضطرار إلى طرح تحديثين في تتابع سريع لساعات جالاكسي الذكية الجديدة فهذا يشير إلى مشاكل متأصلة لوحظت بعد إطلاقها. فكلا الطرازين لا يعاد شحنهما بالسرعة المحددة. كما ان هناك مشكلة أخرى تمت ملاحظتها وهي D-Buckle Sport Band التي تأتي مع إصدار Pro مما تسبب في حدوث مشكلات في بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة.
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