مواصفات السعة التخزينية وألوان هواتف iQOO Neo 7 وVivo X Fold Plus



iQOO Neo 7 وVivo X Fold Plus iQOO Neo 7 وVivo X Fold Plus

إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل السعة التخزينية وإختيارات الألوان المقدمة لهواتف iQOO Neo 7 وVivo X Fold Plus المرتقبة.



تستعد شركة Vivo لإطلاق جيل جديد من هواتفها القابلة للطي، ولقد أوضحت التسريبات التي نشرت مؤخراً بعض التفاصيل حول هذا الإصدار، واليوم تأتي تفاصيل جديدة عبر ITHome لتوضح مزيد من التفاصيل.



ولقد كانت التفاصيل السابقة التي جاءت من Digital chat station قد أوضحت أن X Fold Plus يأتي بنفس إختيارات الألوان المميزة للإصدار السابق وأيضاً السعة التخزينية ذاتها، بينما تؤكد التسريبات الجديدة على أن Vivo تضيف اللون الأحمر في إختيارات ألوان هذا العام.

قد يعجبك أيضا...

لذا من المتوقع أن ينطلق هاتف Vivo X Fold Plus بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت، كما يأتي الهاتف بألوام الأزرق، والرمادي والأحمر.من جانب أخر أوضحت تسريبات Digital chat station أن iQOO Neo 7 يأتي بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128، أو 256 جيجا بايت.أيضاً من المتوقع أن يضم iQOO Neo 7 شاشة AMOLED E5 بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض Full HD+، ومعدل تحديث 120Hz، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 9000 Plus، مع بطارية بقدرة 4700 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W.كما أشارت التسريبات التي نشرت مؤخراً إلى أن Vivo X Fold Plus يأتي بشاشة AMOLED خارجية بحجم 6.53 إنش، وجودة عرض FHD+، مع شاشة بحجم 8.03 إنش داخلية بدقة 2K ومعدل تحديث 120Hz في الشاشتين.ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، وبطارية بقدرة 4700 mAh، كما يأتي بتقينة الشحن السريع بقدرة 80W.أيضاً يأتي الهاتف بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية المميزة بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بقدرة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر portrait بدقة 12 ميجا بيكسل ويدعم التكبير البصري حتى مرتين، بينما يأتي المستشعر الأخير بعدسات periscope ودقة 8 ميجا بيكسل لدعم التكبير البصري حتى 5 مرات.