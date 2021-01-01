الإعلان عن جهاز Honor Pad X8 اللوحي بسعر 186 دولار



جهاز Honor Pad X8 جهاز Honor Pad X8

أعلنت شركة Honor عن جهاز Honor Pad X8 اللوحي الذي يأتي بمعالج MediaTek، ونظام تشغيل Android 10، وسعر 186 دولار.



انطلق بشكل رسمي جهاز Honor Pad X8 بشاشة IPS بحجم 10.1 إنش، ودقة عرض 1920 في 1200 بيكسل.



كما يدعم الجهاز رقاقة معالج من MediaTek والتي تعرف برقاقة MT8786 الآن، وتأتي بثماني من الأنوية تتضمن اثنان من أنوية Cortex-A75 بسرعة 2.0 GHz، و6 من أنوية Cortex-A55 بسرعة 1.8 GHz.

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أيضاً يأتي الجهاز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، كما تدعم Honor هذا الإصدار بإصدار قديم من نظام تشغيل الأندوريد حيث يأتي بإصدار Android 10 وواجهة Magic UI 4.0.ويأتي الجهاز بكاميرة خلفية واحدة بدقة 5 ميجا بيكسل، وكاميرة أمامية بدقة 2 ميجا بيكسل، كما يتميز الجهاز بأبعاد 240.2 في 159 في 7.55مم، ووزن 460 جرام.ويتوفر جهاز Pad X8 باللون الأزرق الغامق بسعر 186 دولار أو 185 يورو الآن على أن يرتفع سعر الجهاز لاحقاً إلى 200 دولار، ومن المقرر أن يتوفر نموذج لاحق باللون الأخضر، كما يتوفر الآن في السوق الصيني.