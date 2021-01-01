تنطلق سماعة Logitech ZONE VIBE 100 اللاسلكية بعمر شحن 20 ساعة

أطلقت Logitech سماعة الرأس اللاسلكية Logitech ZONE VIBE 100 مؤخراً بعمر شحن يصل إلى 20 ساعة وسعر 100 دولار.
تتميز سماعة ZONE VIBE 100 بتقنية الشحن السريع، مع تصميم يدعم المستخدم بتجربة جيدة في إرتداء السماعة على مدار اليوم، حيث يتميز التصميم برغوة مع نسيج ناعم.
كما تستمر السماعة بعمر شحن يصل إلى 20 ساعة من التشغيل، ويمكن شحن السماعة لفترة 5 دقائق للحصول على عمر شحن يصل إلى ساعة كاملة.
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