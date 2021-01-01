تنطلق سماعة Logitech ZONE VIBE 100 اللاسلكية بعمر شحن 20 ساعة

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سماعة Logitech ZONE VIBE 100

أطلقت Logitech سماعة الرأس اللاسلكية Logitech ZONE VIBE 100 مؤخراً بعمر شحن يصل إلى 20 ساعة وسعر 100 دولار.

تتميز سماعة ZONE VIBE 100 بتقنية الشحن السريع، مع تصميم يدعم المستخدم بتجربة جيدة في إرتداء السماعة على مدار اليوم، حيث يتميز التصميم برغوة مع نسيج ناعم.

كما تستمر السماعة بعمر شحن يصل إلى 20 ساعة من التشغيل، ويمكن شحن السماعة لفترة 5 دقائق للحصول على عمر شحن يصل إلى ساعة كاملة.

وتتضمن ZONE VIBE 100 مشغل بحجم 40مم، كما تتميز السماعة بصوت bass عميق، وصوتيات ثلاثية واضحة، كما تأتي السماعة بأزرار بخاصية اللمس وتدعم التحكم في السماعة بسلاسة.

أيضاً تتوافق السماعة في الإتصال مع تطبيق الهاتف LogiTune لضبط إعدادات السماعة بدقة أفضل، كما تدعم Logitech ZONE VIBE 100 الإقتران عبر البلوتوث.

وتتميز السماعة بتصميم أنيق وخفيف، كما تم تصنيع السماعة من بلاستيك معاد تدويره بنسبة 25%، وتتوفر السماعة بسعر 100 دولار في السوق الصيني بألوان الوردي والأبيض.

المصدر: بوابه المتميز

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