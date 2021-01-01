ينطلق هاتف Vivo Y52t بمعالج Dimensity 700 وسعر 186 دولار



Vivo Y52t Vivo Y52t

أعلنت شركة Vivo عن هاتف Vivo Y52t الذي ينطلق بمعالج Dimensity 700 وقدرة بطارية 5000 mAh وسعر يبدأ من 186 دولار.



يتميز هاتف Vivo Y52t بشاشة IPS LCD بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض HD+ أو بدقة 1600 في 720 بيكسل، كما تدعم الشاشة سطوع بنسبة 600 nit، وأبعاد 20:9، مع معدل تحديث 60Hz.



أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 700، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

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وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم هاتف Vivo Y52t مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي في نتوء القطرة بدقة 8 ميجا بيكسل.كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن بقدرة 10W، أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12، وواجهة OriginOS.وتأتي تقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، أيضاً يتميز الهاتف بسماكة 8.45 مم، ووزن 198 جرام.أيضاً ينطلق النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 186 دولار.