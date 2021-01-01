ينطلق هاتف Vivo Y52t بمعالج Dimensity 700 وسعر 186 دولار

أعلنت شركة Vivo عن هاتف Vivo Y52t الذي ينطلق بمعالج Dimensity 700 وقدرة بطارية 5000 mAh وسعر يبدأ من 186 دولار.
يتميز هاتف Vivo Y52t بشاشة IPS LCD بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض HD+ أو بدقة 1600 في 720 بيكسل، كما تدعم الشاشة سطوع بنسبة 600 nit، وأبعاد 20:9، مع معدل تحديث 60Hz.
أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 700، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 1 تيرابايت.
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