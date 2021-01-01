مواصفات وألوان هاتف Asus ROG Phone 6D Ultimate



Asus ROG Phone 6D Ultimate Asus ROG Phone 6D Ultimate

تستعد شركة Asus لإطلاق إصدارات جديدة من الهواتف المخصصة للألعاب، ولقد أوضحت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات Asus ROG Phone 6D Ultimate قبل الإعلان المرتقب.



تعقد Asus مؤتمرها القادم في 19 من سبتمبر للإعلان عن هاتف Asus ROG Phone 6D Ultimate، وأيضاً ROG Phone 6D.



وتوضح التسريبات أن Asus تقدم كلا الهاتفين برقاقة معالج Dimensity 9000 Plus التي تتميز بدقة تصنيع 4 نانومتر، كما تؤكد التسريبات على أن هاتف ROG Phone 6D Ultimate يأتي بنظام تبريد جديد يدعم تعزيز آداء المعالج.

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كما يضم هاتفي ROG Phone 6D و6D Ultimate شاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، ومعدل تحديث 165Hz، ومعدل لمس 720Hz، كما يدعم تغطية لونية من DCI-P3 بنسبة 111%، وتدعم الهواتف أيضاً تقنية HDR10 Plus.أيضاً من المقرر أن يدعم كلا الهاتفين بطارية بقدرة 6000 mAh وتقنية الشحن السريع بقدرة 65W عبر منفذ USB C، كما تشير بعض التسريبات إلى أن الهواتف ستضم اثنان من منافذ USB-C.كما يأتي هاتف 6D Ultimate بمستشعر Sony IMX766 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل، ويأتي هاتفي Asus بمستشعر سيلفي Sony IMX663 بدقة 12 ميجا بيكسل.