مواصفات وألوان هاتف Asus ROG Phone 6D Ultimate

تستعد شركة Asus لإطلاق إصدارات جديدة من الهواتف المخصصة للألعاب، ولقد أوضحت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات Asus ROG Phone 6D Ultimate قبل الإعلان المرتقب.
تعقد Asus مؤتمرها القادم في 19 من سبتمبر للإعلان عن هاتف Asus ROG Phone 6D Ultimate، وأيضاً ROG Phone 6D.
وتوضح التسريبات أن Asus تقدم كلا الهاتفين برقاقة معالج Dimensity 9000 Plus التي تتميز بدقة تصنيع 4 نانومتر، كما تؤكد التسريبات على أن هاتف ROG Phone 6D Ultimate يأتي بنظام تبريد جديد يدعم تعزيز آداء المعالج.
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