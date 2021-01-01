"واتساب".. استطلاع رأي

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واتساب

يسرع تطبيق التراسل الفوري "واتساب" من تطوير خدماته حتى يحافظ على ريادته في هذا المجال، لا سيما مع وجود منافسة قوية مع تطبيقات أخرى مثل "تلغرام".

وفي هذا السياق، ذكرت تقارير إخبارية أن "واتساب" المملوك لشركة "ميتا" يعمل على إتاحة الفرصة أمام المستخدمين لإجراء استطلاعات للرأي في غرف الدردشة.

ولم يجر بعد إصدار هذه الميزة إلى المستخدمين رسميا، لكن يجري اختبارها حاليا في الإصدار التجريبي، بحسب ما ذكر موقع "WABetaInfo"، الذي يتابع أخبار "واتساب" أولا بأول.

وسيتمكن الأعضاء ضمن إطار مجموعات الدردشة الجماعية في "واتساب" من المشاركة في استطلاعات للرأي فقط.

ويمكن لكاتب الاستطلاع إضافة ما يصل لـ 12 خيارا للإجابة، علما أن هذا الرقم قد يتغير قبل إصدار الاستطلاع بشكل رسمي.

واستخدام هذه الميزة، بحسب ما رُصد في الاصدار التجريبي، سيكون على التطبيق نفسه، حيث سيجد المستخدم الأسئلة والخيارات، ولن يكون بحاجة إلى الانتقال إلى صفحة جديدة.

ويساعد هذا الإجراء الباحثين ومؤسسات الأعمال في إجراء البحوث والاستطلاع بطريقة سهلة وميسرة على العينات المطلوبة، علما بأن مجموعة "واتساب" الواحدة يمكن أن تضم حتى 512 شخصا.
وقال موقع "WABetaInfo" إنه حصل على "لقطة شاشة" تظهر أنه عندما يهم المستخدم بكتابة رسالة جديدة سيظهر خيار (Poll) إلى جانب الخيارات المعتادة مثل الصور والوثائق.

ويحاول "واتساب" عن طريق هذه الميزة أن ينافس "تلغرام" و"تويتر" اللذين أضافا هذه الميزة من سنوات.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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