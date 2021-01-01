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المربع نت – مؤخراً أصبحت سلامة السائق والركاب أحد أول عناصر التصميم أهمية في السيارة، كما تَفرض بعض الحكومات والهيئات الدولية بعض الشروط علي السيارات لإعتماها، على سبيل المثال نذكر نظام CBC أحد أنظمة الأمان المضافة حديثاً على بعض السيارات.



تعرف على نظام CBC بالسيارة:

نظام التحكم بالفرامل علي المنعطفات “CBC | Cornering Brake Control”، هو أحد الأنظمة الأكثر دقةً حيث يختص بحالة معينة ويعمل عليها بكفاءة عالية، ألا وهي حالة الفرملة أثناء الدوران أو المنعطفات علي السرعات العالية. كما أنه يعتبر المكمل والتطور للأنظمة التالية:



نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS.

نظام الثبات الإلكتروني ESP.

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وتم تصميم هذا النظام والكشف عنه لأول مرة من قِبل كبار الصناعة الألمانية “بي ام دبليو” و”مرسيدس“.كيفية عمل نظام CBC بالسيارة:يقوم النظام بمتابعة سرعة العجلات الداخلية والخارجية أثناء الانعطاف، وتتم هذه الوظيفة من خلال حساس سرعة العجلات المثبت علي كل عجلة.يتم أيضاً حساب قوة الطرد المركزي المؤثرة على السيارة أثناء الانعطاف حسب قوة الدوران وسرعة السيارة.عند ضغط السائق على بدّال الفرامل يبدأ النظام بتوزيع القوة الفرملية المناسبة لكل عجلة على حدة حسب المعلومات السابقة لتوفير أكبر قدر من الاتزان والثبات ومقاومة قوة الطرد المركزي، كما أن طريقة العمل هذه تحل أحد أكبر المشاكل التي تواجه السيارة أثناء الدوران ألا وهي:أوفرستيرينج Oversteering: بمعنى انحراف السيارة أثناء الفرملة في المنعطفات، بحيث تنزلق مؤخرة السيارة ويحدث دوران للسيارة حول محورها.اقرأ أيضاً: تعرف على أجزاء نظام فرامل الـ ABS وأنواعهتعرف على نظام CBC.. أحد أنظمة الأمان بالسيارة 2تشهد السيارة في عصرنا الحالي طفرة من التطور، كما تتنافس الشركات وتسعي لتوفير أحدث أنظمة الأمان علي سياراتها، والمستفيد الأول من هذه الأنظمة هو مالك السيارة.