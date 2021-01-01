في السعودية كل ما تريد معرفته عن البيك اب زد اكس تيرالورد 2022



زد اكس تيرالورد 2022 زد اكس تيرالورد 2022

المربع نت – حتى تتسم سيارة بيك اب بالعملية يجب أن تتمتع بالقوة وقدرة الأداء على الطرق الوعرة والطرق الممهدة، ويجب أن تجمع الداخلية قوة التحمل والعملية مع التكنولوجيا الحديثة، وحديثنا هنا عن تجهيزات البيك اب زد اكس تيرالورد 2022 المتوفرة في السعودية من خلال الوكيل الحصري شركة الخضر للسيارات.



التجهيزات الخارجية



التصميم الخارجي للبيك اب تيرالورد يعبر عن الجرأة والقوة مع الشبك الضخم المطلي بالكروم، وهيئة غطاء المحرك العضلية، وبخلاف إضاءة المصابيح الأمامية من الهالوجين، فإن البيك اب تتمتع بالحداثة بما في ذلك إضاءة ليد نهاري بالمصابيح. وترتكز على جنوط العجلات من الألمنيوم أو الحديد حسب الفئة، وتجد كشافات ضباب أمامية وخلفية ودواسات جانبية والشبك الأمامي من الكروم والمرايا مطلية بالكروم كهربائية الطي.

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ألوان زد اكس تيرالوردأسودأبيضبنيأزرقأخضرأحمرفضيتصميم يركز على العمليةركز تصميم الداخلية على زيادة العملية بقدر الإمكان مع اعتماد مواد اعتمادية يمكنها تحمل الاستخدام القاسي، فتأتي مع 5 مقاعد بكسوة من القماش والديكور بلون أسود مع بني أو أسود فقط، ويوجد نظام الدخول الذكي بدون مفتاح، وزر تشغيل المحرك ونظام التشغيل عن بعد.نظام المعلومات والترفيهوفي جانب التكنولوجيا توجد شاشة بنظام أندرويد مقاس 9 بوصة رأسية مع دعم تشغيل الوسائد MP5 ونظام صوت من 6 سماعات.أنظمة السلامة ومساعدة السائقجُهزت البيك اب لتكون بارعة على الطرق الوعرة ولكي ترصد كل زاوية عند الركن والسير البطيء، وتعزز حماية السائق والراكب الأمامي بالوسائد الهوائية، فإليكم إجمالي تجهيزات السلامة ومساعدة السائق في البيك اب:4 وسائد هوائية (أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامي)نظام الثبات الإلكترونينظام المكابح المانعة للانغلاقنظام التحكم في الجرالمكابح التلقائية مع مساعدة الكبحمساعد صعود المرتفعاتنظام تثبيت السرعةزر مكابح الوقوف الإلكترونيحساسات أمامية وخلفيةكاميرات 360 درجةديفلوكنظام مانع السرقةخيارات المحركتيرالورد بنزين تتوفر بخيارين من محرك البنزين وخيار وحيد لمحرك الديزل:• محرك ميتسوبشيي 4 أسطوانات سعة 2.4 لتر بنزين تيربو ينتج قوة 214 حصان وعزم دوران 320 نيوتن متر مع الدفع الثنائي و 350 نيوتن متر مع الدفع الرباعي، ويأتي متصلا بناقل حركة 6 سرعات يدوي. ويتوفر في فئة ستاندرد وفل كامل.• محرك ميتسوبشيي 4 أسطوانات سعة 2.0 لتر بنزين تيربو ينتج قوة 188 حصان وعزم دوران 360 نيوتن متر يأتي متصلا بناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيك موجه إلى نظام دفع ثنائي أو رباعي، ويتوفر في فئة فل كامل.• محرك ايسوزو 4 أسطوانات سعة 2.5 لتر ديزل تيربو ينتج قوة 134 حصان وعزم دوران 340 نيوتن، يأتي متصل بناقلا حركة 6 سرعات أوتوماتيك أو يدوي موجه إلى نظام دفع ثنائي أو رباعي.زد اكس تيرالوردسعر زد اكس تيرالورد 2022تتوفر زد اكس تيرالورد في المملكة العربية السعودية من الوكيل المعتمد والحصري بالمملكة لسيارات شركة الخضر للسيارات.اسعار تيرالورد 2022 بنزين شاملة الضريبةتيرالورد بنزين جير عادي دفع ثنائي فل كامل بسعر 72,335 ريال سعوديتيرالورد بنزين جير عادي دفع رباعي فل كامل بسعر 78,085 ريال سعوديتيرالورد بنزين جير أوتوماتيك دفع ثنائي فل كامل بسعر 79,235 ريال سعوديتيرالورد بنزين جير أوتوماتيك دفع رباعي فل كامل بسعر 84,985 ريال سعودياسعار تيرالورد 2022 ديزل شاملة الضريبةتيرالورد ديزل جير عادي دفع ثنائي ستاندر بسعر84,525 ريال سعوديتيرالورد ديزل جير عادي دفع رباعي ستاندر بسعر 89,700 ريال سعوديتيرالورد ديزل جير عادي دفع ثنائي فل كامل بسعر 87,400 ريال سعوديتيرالورد ديزل جير عادي دفع رباعي فل كامل بسعر 93,150 ريال سعوديتيرالورد ديزل جير أوتوماتيك دفع ثنائي فل كامل بسعر 96,025 ريال سعوديتيرالورد ديزل جير أوتوماتيك دفع رباعي فل كامل بسعر 102,350 ريال سعوديزد اكس تيرالورد