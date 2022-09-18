تعرف على أسعار الذهب الأحد 18-9-2022



أسعار الذهب أسعار الذهب

استقرار





أسعار الذهب.. وأبرز التقرير المصور، أن أسعار الذهب شهد استقرارًا بعد ارتفاعها بمقدار يتراوح بين 3، 4 جنيهات في مختلف الأعيرة، أمس السبت، موضحة أن هذا الأمر متأثرة بارتفاع سعر الأونصة في البورصة العالمية، بالإضافة إلى حالة العرض والطلب على الذهب في أسواق الصاغة.



أسعار الذهب.. وكشف التقرير المصور، عن أنه استقرت أسعار الذهب في مصر، بداية تعاملات اليوم الأحد، حيث بلغ سعر عيار «21» نحو 1116 جنيهًا، في حين سجل عيار «24» نحو 1275 جنيهًا، وسجل عيار «18» نحو 957 جنيهًا.

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أسعار الذهبأسعار الذهب.. وأضاف التقرير المصور، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، أنه بلغ أسعار الذهب عيار «14» نحو 744 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 8928 جنيهًا، والأوقية سجلت 1677 دولارًا في البورصات العالمية، ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية في المتوسط ما يتراوح بين 60 و100 جنيه قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، ويبدأ سعر الجرام عيار «21» من 1176 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار «18» نحو 1017 جنيهًا، ووصل سعر عيار «14»، إلى 804 جنيهًا.أسعار الذهب.. وأكمل التقرير المصور، أن قفزت أسعار الذهب عالميًا بختام تداولات الجمعة، وزاد السعر الفوري للذهب بمقدار 11.31 دولار، أي بنسبة زيادة 0.68%، ليصل إلى 1675.15 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أكتوبر بنحو 6 دولارات، أي بنسبة 0.36%، لتسجل 1672.8 دولار للأونصة.