الآن سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه الأحد 18 سبتمبر



سعر الدولار سعر الدولار

سجل اليورو في مصر داخل البنك المركزى، اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022، نحو 19.3468 جنيها للشراء، و19.4269 للبيع، بينما سجل الدولار الأمريكى داخل البنك المركزى المصرى 19.3719 جنيه للشراء، 19.4483 للبيع.



وسجل الدولار في بنكى الأهلى ومصر، اليوم الأحد 18-9-2022، نحو 19.37 جنيها للشراء، و19.43 جنيها للبيع، وسجل اليورو داخل بنكى الأهلى ومصر، 19.2867 عند الشراء وعند البيع سجل 19.463.



ومن المتوقع أن تشهد أسعار العملات في البنوك المصرية تغييرا جديدا عقب عودة البنوك للعمل، ويقدم «المصرى اليوم» متابعة لحظية لأسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية على مدار اليوم حتى غلق التعاملات من خلال الروابط الرسمية لمواقع البنوك.

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أسعار الدولار واليورو والعملات الأجنبية في البنوك المصرية مقابل الجنيه:سعر الدولار اليوم في البنك المركزى المصرىسجل الدولار صباح اليوم في البنك المركزى عند الشراء 19.3719، وللبيع 19.4483.سعر الدولار اليوم في البنك الأهلىسجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلى 19.37 جنيها للشراء، و19.43 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك مصرسجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر 19.37 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك التجارى الدولى Cib:وصل سعر الدولار صباح اليوم في مصر داخل البنك التجارى الدولى Cib إلى 19.39جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 19.45.سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبى الإسلامىسعر الدولار اليوم في مصر داخل مصر أبوظبى الإسلامى 19.4200جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 19.4500.سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكولوصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول إلى 19.38جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 19.45.سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويسوصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك قناة السويس نحو 19.35جنيه للشراء، و19.45جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك الأهلى المتحدوصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الأهلى المتحد نحو 19.39 جنيها للشراء، 19.45 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى الكويتوصل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلى الكويتى نحو 19.42 جنيها للشراء، 19.45 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندريةوصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الإسكندرية إلى نحو 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في المصرف المتحدوصل سعر الدولار صباح اليوم في المصرف المتحد لنحو 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك HSBCوصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك «إتش إس بى سى» إلى 19.35 للشراء وعند البيع وصل إلى 19.45.سعر الدولار اليوم في بنك SAABوصل سعر الدولار في بنك سايب إلى 19.35 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.«المصرى اليوم» يقدم خدمة معرفة سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية والعربية لحظة بلحظة في جميع البنوك المصرية، اليوم الأحد 18-9-2022، عبر هذه الروابط الرسمية (تحديث لحظى لسعر الدولار).