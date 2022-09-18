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ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عبر جميع آجال الاستحقاق بعد تعليقات باول والعديد من المتحدثين في بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي عززت من احتمالية رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر.



وخلال حديثه الأخير قبل بدء فترة التعتيم المقررة التي تسبق اجتماع لجنة السوق المفتوحة، كرر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التأكيد على التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض التضخم إلى المستوى المستهدف.



وأضاف جيروم باول، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى اتخاذ تدابير "أكثر وضوحاً" و "قوية" كما فعل من قبل، مشيرًا إلى أن رفع الفائدة بـ 75 نقطة أساس يعد من الخيارات المطروحة.

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وتوافقت تصريحات المسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي وجاءت متشابهة على مدار الأسبوع حيث أشار كل من بولارد وإيفانز ووالر إلى تفضيلهم رفع الفائدة بقيمة 75 نقطة أساس.وعلاوة على ذلك، واصل المتحدثون الآخرون التأكيد على أن معدلات الفائدة يجب أن تبقى عند مستوى مقيد لفترة أطول من الوقت وأنهم سيحتاجون إلى أن يشهد التضخم عدة أشهر من التباطؤ من أجل التأكيد على الانخفاض الفعلي للتضخم.وتفاعلت الأسواق مع هذا الأمر من خلال الاقتراب من التسعير الكامل لارتفاع بقيمة 75 نقطة أساس، بينما استمر انقلاب منحنى العائد للسندات في الجزء الخاص بفارق عوائد السندات أجل عامين و10 أعوام.