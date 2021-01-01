الدفاع الأمريكية: بدء إطلاق الجيل التالي من طائرات بدون طيار طراز «Vapor 55 MX»

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أطلقت شركة تصنيع الدفاع الأمريكية AeroVironment الجيل التالي من طائرات الهليكوبتر بدون طيار "Vapor 55 MX"، التي تعمل بالكهرباء بالكامل، والتي تم تصميمها للحمولات الثقيلة والمسافات الطويلة.



وتتميز الطائرة بدون طيار Vapor 55 MX بإطار عمل استقلالية تم إعادة تصميمه بالكامل، وهي مجهزة بهيكل أنيق وفعال منخفض المستوى، يضمن زيادة التحمل بنسبة 25 بالمائة، ويسمح له بالعمل في جميع أنواع الطقس.



وتتميز الطائرة الجديدة أيضًا بقدرتها على الرفع الثقيل وتسمح سعة حمولتها الموسعة بنسبة 20 في المائة بتكامل ميداني سريع وسهل لتحقيق مرونة أفضل في المهمة.

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ومن المتوقع أن تعمل هذه الميزات الجديدة على تحسين الأداء التشغيلي للطائرة بدون طيار، لتلبية الاحتياجات الحالية والناشئة للعملاء الدفاعيين و التجاريين والصناعيين.وقالت شركة AeroVironment إن العملاء العسكريين سيستفيدون من قدرة Vapor 55 MX على حمل ما يصل إلى 22 رطلاً (10 كجم) من الحمولة.والطائرة "VAPOR 55 MX الجديدة، تعد نظامًا سهل الصيانة، يشتمل على بنية معيارية متعددة الاستخدامات، ونظام سكة خالية من الأدوات لتحقيق تكامل بسيط وفعال للحمولات الصافية المخصصة أو الخارجية، مما يسمح للمستخدمين بالتكيف مع أجهزة الاستشعار المتعددة - متطلبات البعثة بما في ذلك فحص المرافق، والمسح الجوي، وتطبيقات السلامة العامة والدفاع.وتشمل الميزات الرئيسية الأخرى ذراع الذيل المتداخل والتروس الأرضية القابلة للطي، والتي تتيح إمكانية نقل أكبر وتجميع وتفكيك سريع للطائرة.كما ويوفر موصل واجهة الراديو الشائعة في Vapor 55 MX أيضًا خيارات راديو معيارية للمستخدمين للعمل بسلاسة مع راديو مشفر منخفض التكلفة، أو التبديل إلى راديو عسكري.