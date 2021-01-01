لتقديم منصة الطيران المتكاملة G3000: دمج نظام إلكترونيات الطيران G3000 بمقاتلات F5 الأمريكية

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اختارت شركة Tactical Air Support، شركة Garmin International، لتقديم منصة الطيران المتكاملة G3000 لأسطول التدريب الأسرع من الصوت، والتابع للبحرية الأمريكية، ويضم مقاتلات من طراز F-5 Tiger.



وبموجب الاتفاقية الأخيرة، ستقوم Garmin بدمج نظام إلكترونيات الطيران G3000 في قمرة القيادة للطائرة F-5، سيشمل التكامل شاشة عرض كبيرة واحدة، ووحدتي تحكم تعملان باللمس.



وقال كارل وولف، نائب رئيس مبيعات وتسويق الطيران في Garmin: "إنه لشرف كبير أن نتعاون مع Tactical Air، وأن يتم اختيار سطح الطيران المتكامل G3000 متعدد الاستخدامات لعقد ARTEMIS مع وزارة الدفاع".

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وأضاف: "تفخر شركة Garmin برؤية تقنيات سطح الطيران المتكاملة الخاصة بنا، والتي تم نشرها الآن على أكثر من 25000 طائرة، والتي يتم تبنيها أيضًا من قبل الجيش الأمريكي، وتعزز مهمة المقاتلين في بلادنا وقدراتهم على السلامة".وسيقوم المشروع بدمج أنظمة السلامة الحديثة والجيل التالي من القدرات التكتيكية في المنصات القديمة لحل مشاكل تقادم وموثوقية إلكترونيات الطيران الحالية.وقال الرئيس التنفيذي لشركة Tactical Air Rolland Thompson: "يسر شركة Tactical Air أن تحصل على G3000 المتطور من Garmin في قمرة القيادة F-5 AT".واضاف: "لقد قدم لنا سطح الطيران المتكامل من Garmin حلاً متميزًا لـ COTS لأسطول طائرات F-5 الذي تم شراؤه مؤخرًا من قبل سلاح البحرية ومشاة البحرية لجعلهم مقاتلًا خصمًا أكثر قدرة حتى يتدرب طيارونا ضده."جارمين G3000ويتميز G3000 بتكنولوجيا الرؤية الاصطناعية التي تمزج بين العرض "خارج النافذة" ونظارة الرؤية الليلية المتوافقة.كما يحتوي سطح الطيران على برامج للملاحة الآمنة، بما في ذلك TAWS (نظام التوعية والتحذير من التضاريس) ، و TCAS (نظام تجنب الاصطدام المروري) ، و ADS-B IN (البث التلقائي للمراقبة المعتمدة).وقد تم تصميم النظام بواجهة بشرية تعمل باللمس ، وأحدث CNS / ATM (الاتصالات والملاحة والمراقبة / إدارة الحركة الجوية) وجهاز كمبيوتر مهمة L3Harris ForceX.