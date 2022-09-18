أسعار الحديد اليوم في السوق المصري 18 سبتمبر 2022

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أسعار الحديد

شهدت أسعار الحديد استقرارا مع بداية تعاملات اليوم بالسوق، وجاءت الأسعار من أرض المصنع اليوم كالتالي:

-سجل متوسط سعر الحديد في شركة عز 17670 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد بشاي 18070 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد العتال 18050 جنيه للطن.

بينما سجل سعر الحديد اليوم في المصريين 17570 جنيه للطن وسعر حديد الجارحي فسجل نحو 17850 جنيها للطن

حديد الكومي 18000 جنيه للطن، وحديد الجيوشي 18000جنيه للطن.

كما سجل العشري 18000 جنيه للطن، والمعادي 18000 جني.

كما سجل سعر الحديد اليوم في مصر ستيل سعر 18000 جنيه للطن، وسجل حديد الداخلية سعر 18170 جنيهًا، والمراكبي 17850 جنيه، وعطية سعر 18070 جنيه.

أما بالنسبة لأسعار الحديد في المصانع الاستثمار، فيتراوح متوسط سعر الطن بين 17200 و17500 جنيه، ليصل إلى للمستهلك بين 17500 جنيه و17700 جنيه.
ويمثل قطاع مواد البناء أحد القطاعات الرئيسية بالصناعة الوطنية، حيث يسهم بنحو 24.5% من الصادرات المصرية للأسواق العالمية، إلى جانب تغطية غالبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات المستخدمة في قطاع الإنشاءات.

وتحرص وزارة الصناعة والتجارة، على زيادة الصادرات المصرية لمنتجات القطاع للأسواق العالمية، حيث يتضمن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ولأول مرة إدخال صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية، حيث وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على برنامج لمساندة صادرات السيراميك، خاصة وأن نسبة المكون المحلي في هذه الصناعة تتعدي الـ90%. وتحتل صادرات قطاع مواد البناء، المرتبة الاولى في قائمة الصادرات المصرية.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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