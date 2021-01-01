فيديو : بتروح الجيم ليه؟.. غرائب داخل صالات الألعاب الرياضية



الجيم الجيم

العقل السليم في الجسم السليم، مقولة ترتبط دائما في أذهان الجميع، الرياضة من أهم الأشياء التي يجب أن يحرص عليها الجميع الكبار والصغار حتى لا يتعرض الجسم للأمراض التي تأتي نتيجة قلة الحركة.



ممارسة الرياضة تكون عن طريق التمارين الرياضية صباحا أو إقتناء الأجهزة الرياضية في المنزل، أو الذهاب للجيم في الأوقات المناسبة.



البعض يذهب للجيم من أجل الحصول على جسم صحي رياضي ممشوق ، والبعض الآخر وخاصة الشباب يذهب من أجل "الفورمة" لبناء العضلات وأجسام البودي جارد وهذا لا يعتبر جسم صحي.



وهناك أشياء غريبة يفعلها الشباب والبنات داخل الجيم غير أداء التمارين، نكشفها خلال الفيديو التالي: