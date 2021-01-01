يمكن أن تسبب الأرق ومشاكل الرقبة..هل تؤذي وسادتك صحتك؟

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يشعر الكثير من الناس بعدم الراحة في النوم عندما يسافرون لأنهم لا يملكون وسادة، يمكن أن تضمن لك الوسادة الصحيحة الحصول على نوم مريح وغير متقطع ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تضر بصحتك وفقا لموقع " timesnownews".



وفقا لموقع " health.harvard " إذا تم ثني رقبتك بأي شكل من الأشكال لفترة طويلة ، فسوف تشعر بعدم الراحة وستعاني من الألم والضرر الدائم، فالوسادة اللينة جدًا أو شديدة الصلابة غالبًا ما تؤدي إلى آلام في الرقبة.



كيف للوسائد أن تسبب الألم للرقبة؟



يقول الأطباء أنه إذا كنت تنام على وسادة ليست صلبة بما يكفي لتوفير الدعم المطلوب لرقبتك ، فقد يتسبب ذلك في الكثير من مشاكل الظهر والرقبة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم داء الفقار.

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الآثار الضارة الأخرى للنوم على وسادة خاطئةتفاقم توقف التنفس أثناء النوم:الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم ، وهي حالة تؤدي بك إلى التوقف عن التنفس بشكل دوري أثناء النوم ، يمكن أن تتفاقم مع استخدام الوسادة الخاطئة، يقول الأطباء أنه يتداخل مع ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر أوCPAPعلاج يساعد على فتح مجرى الهواء للتنفس بشكل أفضل.الأرق:يمكنك أن تفقد النوم إذا كنت غير مرتاح أثناء الاستلقاء، عدم القدرة على النوم يومًا بعد يوم يمكن أن يسبب الأرق الذي يؤثر بشكل مباشر على الحالة المزاجية والتفكير وحتى الشهية ، مما يؤدي إلى العديد من مشاكل الصحة العقلية، ويؤدي الحرمان المزمن من النوم أيضًا إلى حالات مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم.مشاكل الرقبة:النوم على وسادة لا تدعم رقبتك بقوة يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على العمود الفقري والرقبة، كما يؤدي إلى التراخي في العمل أو أثناء المشي، يمكن أن تكون مشاكل الرقبة دائمة إذا لم يتم علاجها بشكل جيد في الوقت المناسب.كيف تختار الوسادة الصحيحة؟من النصائح المهمة الأخرى التي يجب الاهتمام بها أثناء شراء وسادة:يجب أن تتكيف الوسائد مع جسمك: اشترِ دائمًا وسادات محيط عنق الرحم التي تسبب الاكتئاب وفقًا لمتطلبات جسمك ورقبتك.رغوة اللاتكس: اشترِ دائمًا وسائد رغوة لاتكس طبيعية تدعم الرأس والرقبة بشكل أفضل.تجنب الوسائد المصنوعة من الريش: مهما كان صوتها رومانسيًا ، تجنب دائمًا استخدام الوسائد المصنوعة من الريش لأنها لا توفر أي ثبات للرقبة.استخدم وسائد للجسم والجانب للدعم: بصرف النظر عن تلك الموجودة أسفل رقبتك ، استخدم وسائد للجسم والجانب للحصول على أقصى قدر من الدعم أثناء النوم. يساعد على منحك وضعية أفضل.