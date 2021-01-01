أفكار لتحسين إضاءة غرفة المذاكرة أو المكتب

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تستعد الكثير من الأسر خلال هذه الفترة لاستقبال العام الدراسى الجديد، من خلال شراء أدوات مكتبية وملابس وغيرها، وكذلك الاهتمام بغرفة المكتب التي يذاكر فيها الطالب دروسه المختلفة، ولكن قد يعانى بعض الطلاب من مشكلة الإضاءة الخافتة والتي تجعله لا يستطيع مذاكرة دروسه، ولتحقيق ذلك يجب الاهتمام بإضاءة غرفة المكتب من خلال اتباع أفكار نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "pinkvilla".



أفكار لتحسين إضاءة غرفة المكتب

طلاء الغرفة بألوان فاتحة

يجب إزالة ورق الحائط ذو الألوان الداكنة التي تتسبب في جعل الغرفة تبدو مظلمة وكذلك ألوان الطلاء الداكنة، وتغييرها من خلال طلاء الغرفة بألوان فاتحة تجعل الغرفة تبدو فاتحة مثل اللون الأبيض والوردى وغيرها من الألوان الفاتحة.



مصباح طاولة قابل للتعديل

يساعد مصباح الطاولة على إضاءة المكتب ورؤية أدق التفاصيل، وعدم إجهاد العين، لذلك ينصح بتحضير مصابيح مكتب قابلة للتعديل لتساعد على إضاءة المكتب بشكل كافى يساعد الطالب على المذاكرة .

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زيادة حجم نافذة الغرفةإذا كانت النوافذ صغيرة، يجب توسيعها أكثر، حيث تساعد بذلك على إضاءة الغرفة، وتزيد من جودة الهواء داخلها، مما يساعد على تخفيف إجهاد العين، وتساعد الطالب أكثر على التركيز أثناء المذاكرة، وفى نفس يساعد على فاتورة الكهرباء .ضبط وضع شاشة الكمبيوتريجب وضع الشاشة أو الكمبيوتر المحمول بجوار نافذة إذا كان ذلك ممكنًا لأن أشعة الشمس هي أفضل مصدر للضوء وبوضع شاشة موازية للنافذة وليس أمامها يساعد على رؤية أوضح للشاشة، وتحمى العينين وتخفف من إجهادها.