حقيقة إلغاء القطار الكهربائي الخفيف



القطار الكهربائي الخفيف القطار الكهربائي الخفيف

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنهم يستهدفون ربط كل المدن الجديدة والمناطق الصناعية ومناطق الجامعات بالقاهرة الأم، ولهذا اتجهوا إلى التفكير في وسائل تخفف الزحام، والانبعاثات الكربونية، وتقليل زمن الرحلات.



وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أشار الوزير إلى أن هناك خطة لاستكمال الخط الثالث، لافتا إلى ان القطار الكهربائي يستهدف الربط بين مدينة نصر والعبور ومدينتي وبدر والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، منوها بأن المدن الجديدة لم تكتمل 100% وكذلك الحكومة لم تنتقل العاصمة الإدارية الجديدة بشكل كامل، ولكن تم تشغيل القطار الكهربائي الخفيف.



واختتم الوزير: "الوزارة لم تفكر في الغاء القطار الكهربائي الخفيف، وأي مشروع، ونعمل مع بنوك دولية نجري له 3 دراسات مهمة، الناس دي مبتهرجش".