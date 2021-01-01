نقله إلى المستشفى .. تدهور الحالة الصحية لفريد الديب



فريد الديب فريد الديب



نقل المحامي الشهير فريد الديب إلى المستشفى لتلقي العلاج ، على إثر وعكة صحية .



وقال مصدر مقرب لـ فريد الديب، إن حالته الصحية ما زالت متدهورة بسبب معاناته من مرض اللوكيميا سرطان الدم.



ويعاني الديب، من مرض السرطان في الدم، وتدهورت حالته الصحية بشكل كبير، جراء الإصابة بالمرض في الآونة الأخيرة، ما أجبره على إعلان اعتزال الترافع في القضايا، والتفرغ لإعداد مذكرات النقض، وإدارة القضايا التي ستوكل إليه من داخل مكتبه.

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وتعد قضية قتل طالبة المنصورة ، نيرة أشرف آخر القضايا التي ارتبط بها اسم فريد الديب ، إذ أعلن قبل أيام التقدم المحامي ، بمذكرة نقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بإعدام محمد عادل، لاتهامه بقتل نيرة أشرف طالبة المنصورة أمام أبواب الجامعة، في محافظة الدقهلية.