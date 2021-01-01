فتح موقع التنسيق حتى 22 سبتمبر للالتحاق بالكليات لطلاب الدبلومات

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صورة الخبر: موقع التنسيق
موقع التنسيق


بث تليفزيون اليوم السابع، تغطية خاصة حول أعمال مرحلة تنسيق طلاب الدبلومات الفنية، للالتحاق بالكليات الجامعية، و تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، والذى يستمر التسجيل حتى يوم الخميس المقبل 22 سبتمبر الجارى.

وشرحت التغطية، أبرز الكليات التى تقبل طلاب الدبلومات الفنية للالتحاق بالجامعات، ومن بينها التجارة، والتربية ، الزراعة وكليات التعليم الفنى والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية و كليات الجامعات التكنولوجية التى تقبل 80% من طاقتها الاستيعابية من طلاب الدبلومات و20% من طلاب الثانوية العامة.

وسلطت التغطية الضوء على خطوات تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية للالتحاق بالكليات الجامعية على موقع التنسيق .

المصدر: youm7

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