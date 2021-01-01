غدًا .. طلاب جامعة بنها الجدد يخضعون للكشف الطبي

أنهت جامعة بنها، أعمال تجهيز العيادات الطبية على مستوى الجامعة والاستعداد التام لإجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2022/2023، ومن المقرر أن يبدأ الكشف الطبي، غدًا الأحد 18 سبتمبر الجاري.
وفي هذا السياق أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أنه تم التوجيه بتوفير كل سبل الراحة للطلاب الجدد أثناء الكشف الطبي، وتقديم كل التسهيلات الممكنة وتذليل العقبات التي تواجههم مع الالتزام بكل الإجراءات والإرشادات الخاصة بالأمن والسلامة والمعايير الوقائية للحفاظ على أبنائنا الطلاب، متمنيًا لجميع الطلاب عاما دراسيا جديدا سعيدًا.
من جانبه قال الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، إن الكشف الطبي يتم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، وتقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات منعًا للتكدس حرصًا على سلامة الطلاب، مضيفًا أنه تم إعلان مواعيد وأماكن الكشف الطبي على موقع الجامعة والكليات للتسهيل على الطلاب الجدد وإجراء الكشف الطبي عليهم في المواعيد المحددة.
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