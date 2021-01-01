دراسة تجيب .. هل فيتامين "د" والأوميجا 3 مهمان للصحة؟



فيتامين "د" والأوميجا 3 فيتامين "د" والأوميجا 3



نشر موقع "إكسبريس" دراسة تؤكد أن هناك تعارضا عما تعرفنا عليه مسبقا، من فوائد وأهمية تناول المكملات الغذائية من فيتامين د، والأوميجا 3، وتأتي تفاصيل الدراسة كالتالي:



راقبت دراسة مستشفى بريجهام والنساء، التي نُشرت في مجلة JAMA Network Open، نحو 25000 شخص تزيد أعمارهم على 50 عاما لمدة خمس سنوات، ويقوم جزء كبير منهم بتناول محموعة من المكملات الغذائية مرة واحدة في اليوم، والباقي لم يأخذوا أي شيء علي الإطلاق.



وما تم إكتشافه من قبل الدراسة كان صدمة للباحثيين، حيث أن هناك بعض أولئك الذين تناولوا المكملات وأولئك الذين لم يتناولوها، كانوا يتم متابعتهم من قبل الباحثين، وفي استنتاجهم، كتبوا: "في هذه الدراسة لم يؤثر العلاج بفيتامين D أو مكملات أحماض أوميجا 3 الدهنية، مقارنة بالاذين لم بتناولوا شيء على معدل تغير أو حدوث الوهن بمرور الوقت.



وهذه النتائج لا تدعم الاستخدام الروتيني لمكملات فيتامين D أو أوميجا 3 الدهنية للوقاية من الضعف لدى كبار السن الذين يعيشون في المجتمع بشكل عام والذين لم يتم اختيارهم لنقص فيتامين D.



وحث القائمين علي الدراسة علي درورة التركيز علي اتباع أنظمة يومية صحية وجيدة، تساهم بكشل كبير في الحصول علي جميع العناصر الغتي يحتاجها الجسم، وخاصة للأشخاص فوق الـ50، ويجب ممارسة الرياضة، واتباع الأغذية الصحية.



وحول ذلك قالت الدكتورة أرييلا أوركابي، رئيسة الدراسة، أنه يجب أن نفكر في عدم وصف الأدوية غير الضرورية، واستبدال ذلك في تعزيز عادات نمط الحياة الصحية، فتعتبر ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والنظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ??من الاستراتيجيات المثبتة للوقاية من المضاعفات الصحية.

