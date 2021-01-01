لعب للاستحمام .. هدايا يمكنك تقديمها للمولود الجديد

..

آخر الأخبارالأسرة والطفل › لعب للاستحمام .. هدايا يمكنك تقديمها للمولود الجديد

صورة الخبر: هدايا يمكنك تقديمها للمولود الجديد
هدايا يمكنك تقديمها للمولود الجديد


يحتار الكثيرون فى التفكير فى النوع الهدية التي يمكن تقديمها للملود الجديد، لذا يستعرض "اليوم السابع" قائمة مناسبة للهدايا التى يمكن أن تقدم فى هذه المناسبات وتكون مفيدة ومهمة وفقاً لموقع "nymag" كما يلى:



مشاية ملونة لتعليم المشى وجذب الانتباه:
لا مانع من شراء هذه الهدية المهمة والمفيدة له ويمكن للأبوين تأجيل شرائها حتى يأتي الوقت المناسب الذي يحتاجها الطفل والذي عادة يكون بين الشهر الرابع والخامس لتعليم الحركة.



مجموعة ألعاب الاستحمام:
وهي عباره عن مجموعة رائعة من ألعاب الاستحمام المطاطية، بأشكال مناسبة للأطفال، فهذه المجموعة الممتعة هى واحدة من الألعاب المناسبة للأطفال ولمشتريها.

ترمس الماء
يمكنك اختيار نوع مناسب من حافظة الماء سواء كان ساخنا وباردا، فهو يسهل على الأم التنقل من مكان لمكان دون الخوف من كيفية تقديم وجبات الرضاعة لصغيرها.

طقم مريلة أطفال "بافته"
لا توجد أم لا تستخدم غطاء الصد المسمي "بافته" لتمنع تساقط الطعام أو باقى الرضاعة على صدر الطفل، ما يتسبب في الرائحة الكريهة، أو الوصول إلى صدر الطفل وإصابته بدور برد، فبالتالى شراء مجموعة من البافتات مناسبة جدا للطفل حتى لو كانت الأم لديها المزيد فسوف تحتاج أكثر.
كيس النوم
هى هدية مناسبة جدا حيث لا تستغنى عنها أى أم فى الليل لضمان عدم تعرض طفلها للبرد، أو رفع ملابسه نتيجة للحركة الكثيرة، فكيس النوم هدية مناسبة جداً.

المصدر: موقع "nymag"

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لعب للاستحمام .. هدايا يمكنك تقديمها للمولود الجديد

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
53820

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager