أولاً حددى احتياجاتك .. اعرفى الوقت المناسب لشراء الملابس الشتوية



شراء الملابس الشتوية شراء الملابس الشتوية



شراء الملابس الشتوية أكثر المهام الصعبة التي تواجه الكثير من الأسر نظرا لارتفاع أسعار ملابس هذا الموسم بشكل عالمي، عن أي فصل آخر، فهناك أسر تضع ميزانية كبيرة لذلك لتكفي جميع أفراد الأسرة، لكن مع ارتفاع الأسعار، هناك الأشياء التي يمكن تجنبها وعدم شرائها، لذلك فهناك سؤالين مهمين يبحث الجميع عن الإجابة عليهما، السؤال الأول هو متى تقرر شراء ملابس جديدة لك ولأسرتك؟ والسؤال الثاني ما هو الوقت المناسب لشراء هذه الملابس الشتوية؟ لذا يستعرض اليوم السابع هذه الإجابات وفقاً لموقع "Bangladesh" كما يلي:





ما هو وقت شراء الملابس؟

عليك معرفة علامات احتياجك لملابس جديدة والتي تختلف من شخص لآخر خاصة بين الفتاة والرجل، لأن الفتيات قد يقمن بالشراء دون الحاجة الأساسية لذلك، أما بالشكل العام هناك وقت واضح للاستعداد لشراء ملابس جديدة بعد جرد خرينة الملابس ومعرفة ما بها وما نحتاج إليه، وفيما يلي بعض العلامات الدالة على أن الوقت قد حان للتخلي عنها:



قطع كبير أو صغير في الملابس لا يمكن علاجه.

تلف في القطع الأساسية من الملابس.

ظهور البقع وعدم القدرة على التخلص منها بكل الوسائل.

زيادة أو نقص كبير في الوزن.

لديك مناسبة قادمة تتطلب فستانًا أو سترة أو حذاءًا جديدًا.



هناك طريقتان لشراء الملابش الشتوية الأولى:

إذا كنتِ لا تهتمين بارتداء الملابس على أحدث صيحات الموضة، وتميلين فقط لارتداء ما يليق بك فيمكنك شراء الملابس الشتوية في الفترة الأخيرة من فصل الصيف، حيث يقوم التجار بعرض الملابس المتبقية لديهم من الموسم السابق بأسعار مخفضة ليتخلص منها وافراغ مكان لمخزون الملابس الجديدة.

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الوقت الثاني:انتظار فترة التخفيضات في نهاية موسم الشتاء لتخزينها للشتاء الذي يأتي بعده، أما إذا كنتِ من محبين ارتداء الملابس موديل العام نفسه، فيمكنك الانتظار لتخفيضات الجمعة السوداء "البلاك فرايداي"، وهو الوقت الذى تعرض فيه أغلب المحال تخفيضات على كل شىء وليست المحلية فقط ولكن البرندات العالمية أيضاً.