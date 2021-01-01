للتفتيح والتخلص من التجاعيد .. وصفات طبيعية للعناية بالبشرة



للتفتيح والتخلص من التجاعيد للتفتيح والتخلص من التجاعيد



تحتوى الطماطم على عناصر غذائية مهمة مثل أحماض فينولية وفلافونويد وكاروتينات مثل الليكوبين والألفا والبيتا كاروتين وحمض الأسكوربيك وفيتامين أ، والتي تتميز بخصائصها القوية المضادة للأكسدة والالتهابات، والتي تجعلها من ضمن المكونات الطبيعية التي تساعد على العناية بالبشرة، من خلال إضافتها مع مكونات أخرى، نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "stylecraze".









وصفة الطماطم والعسل لبشرة ناعمة

تساعد هذه الوصفة على جعل البشرة ناعمة ونضرة، حيث يساعد العسل على ترطيب البشرة من خلال تحضير ملعقتين كبيرتين من لب الطماطم مع ملعقة صغيرة من العسل، ثم خلط المكونات معاً لعمل عجينة ناعمة ووضعها على الوجه وتركها حتى تجف لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر، وترك البشرة حتى تجف، مع الاستمرار في عمل الوصفة مرتين في الأسبوع.

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وصفة الطماطم وزيت جوز الهند للتخلص من التجاعيديحتوى الزبادي على نسبة عالية من حمض اللاكتيك، لذلك يساعد في تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد والتخلص من خلايا الجلد الميتة من خلال تقشير البشرة من خلال تحضير نصف طماطم مهروسة مع ملعقة صغيرة زيت جوز الهند وملعقة كبيرة من الزبادي، ثم خلط المكونات معاً لعمل عجينة ناعمة ووضعها على الوجه وتركها لمدة 15 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء مع تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.وصفة الطماطم واللوز لحماية البشرة من الشمسيحتوى اللوز على نسبة عالية من فيتامين E ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية، ويساعد على حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة وأضرار الجذور الحرة كما تعمل هذه الوصفة على ترطيب البشرة، من خلال تحضير ملعقة كبيرة من مسحوق اللوز و1-2 ملاعق كبيرة من عصير الطماطم، ثم خلط المكونات معاً لعمل عجينة ووضعها على الوجه وتركها لمدة 10 دقائق ثم غسل الوجه وتركه حتى يجف ووضع مرطب بعد ذلك مع تكرار الوصفة كل 3-4 أيام.وصفة الطماطم وخشب الصندل لتفتيح البشرةيساعد كل من خشب الصندل والكركم فى تفتيح البشرة، من خلال تحضير نصف حبة طماطم مهروسة مع ملعقتين كبيرتين من خشب الصندل، مع رشة كركم، ثم خلط المكونات معاً ووضعها على الوجه بالتساوي وتركها لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ، مع تكرار الوصفة بإنتظام كل يوم.