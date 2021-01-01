دراسات تكشف 6 أضرار لـ"الكراكيب" داخل المنزل

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قد يتكاسل البعض عن ترتيب بعض الغرف داخل المنزل، ما يتسبب مع مرور الوقت في إحداث فوضى تتكون من أغراض وقطع الديكور ملقاة في كل جانب داخل الغرف، الأمر الذى يتسبب في بعض الأضرار التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع " thehealthsite".



أضرار الفوضى داخل المنزل

الشعور بالارتباك

أشار التقرير إلى أن الفوضى يمكن أن تؤثر بشكل سلبى على الحالة العقلية، حيث تزيد من الشعور بالارتباك، لذلك ينصح بتنظيف المنزل وترتيب الأغراض وطى الملاءات وغسل الأطباق للتخلص من الارتباك والقدرة على التحكم والانضباط.



الشعور بالتوتر

تتسبب الفوضى داخل الغرف في الشعور بالتوتر الشديد مع رؤية الملابس المتسخة ملقاة على الأريكة وأوراق الجرائد متناثرة في أرجاء الغرفة والقهوة المنسكبة على الطاولة .

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وقوع حوادثيزيد المنزل الفوضوي من فرص الحوادث من تعثر عند السير وسقوط، يتسبب في حدوث إصابات .الإفراط في تناول الطعامأكدت دراسة أجريت عام 2017 بالاشتراك بين أمريكا وأستراليا على أن الأشخاص يميلون إلى الإفراط في تناول الطعام عندما يعيشون في محيط مزدحم، وفقًا للبحث، الذى أجرى في مطبخ فوضوى عرض على العاملين به مجموعة من الحلوى تناولها على الفور، بعكس ما حدث في مطبخ منظم.تدمير الصحة العقليةالعيش أو العمل في مكان غير منظم يجعل الشخص يشعر بالتعب والتعاسة، وفقاً لدراسة أجريت عام 2017 عن أماكن العمل، وتوصلت الدراسة إلى أن البيئة الفوضوية تؤثر على الصحة العقلية.تعقيد التواصلأشارت دراسة أجرتها جامعة كورنيل عام 2016 إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في مكان فوضوى يجدون صعوبة في التواصل والتعبير عن مشاعرهم لبعضهم البعض، حيث يتشتت انتباه الأشخاص عن طريق المنبهات العشوائية في البيئة المحيطة والتي تجعلهم لا يستطيعون التعبير عن عواطفهم ومشاعر من حولهم.