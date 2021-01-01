بالوثائق .. القاتل الحقيقي للزعيم الراحل ياسر عرفات



ياسر عرفات ياسر عرفات



صرح الإعلامي طارق عبدالجابر، مقدم برنامج المراسل الذي يذاع على قناة الشمس في بيان إعلامي، بأن الحلقة الأخيرة من برنامج المراسل ستكشف لأول مرة من هو القاتل الحقيقي للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، بعد مرور 22 عامًا على رحيله.



وقال عبدالجابر عبر البيان إن الحلقة الأخيرة من المراسل، ستعرض ما قالته أحد الشخصيات العربية البارزة عن مقتل عرفات بعد مشاهدته بنفسه لعميلة التخطيط لاغتياله داخل مكتبه، وكيف تم استخدام المنوم المغناطيسي في قتل الرئيس الفلسطيني الراحل.



وسيوضح عبدالجابر خلال الحلقة الأسباب الحقيقية وراء إخفاء التقرير الطبي الحقيقي لأبو عمار، ومن المسؤولين عن تزوير التقارير الخاصة بوفاة ياسر عرفات، ومن المقرر أن تعرض الحلقة يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

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وأوضح عبد الجابر في تصريحات سابقة للشروق أن برنامج المراسل هو بمثابة مذكرات تليفزيونية لكل ما شاهده خلال تغطيته لسنوات طويلة للحروب والنزاعات في المناطق الساخنة حول العالم، مشيرا إلى أنه يشعر بالغيرة من رؤيته للتغطية العالمية من المراسلين الجيدين لما يحدث في أوكرانيا الآن، وكان يتمنى أن يكون واحدا منهم، كما يتمنى أن تعلم مصر وتقدر أهمية المراسل في نقل الأحداث خاصة خلال الأوقات الصعبة، فأي نشرة في العالم لن تقدم إلا بوجود المراسل.وأكد عبد الجابر للشروق على احتفاظه بمواد مصورة من جميع رحلاته خلال تغطيته أهم مناطق النزاعات حول العالم، وأنه سيقوم بعرض هذه المواد، مع كشف أسرار سيرويها عبد الجابر لأول مرة كشاهد عيان على أهم الأحداث التي حصلت خلال الـ30 عاما الماضية، ومنها ما شاهده من قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، ما يعلمه عن حادث تفجير السفارة الأمريكية بكينيا، وما رآه من مذابح في رواندا والبوسنة والهرسك.يذكر أن آخر برامج الإعلامي طارق عبد الجابر كان برنامج الشيف، الذي عرض على قناة الشمس فضائية، وناقش فيه جابر العديد من المشكلات المجتمعية وهو يقدم أشهى الأكلات المستوحاة من المطبخ المصري والعربي.