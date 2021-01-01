توقف توربينات سد النهضة عن توليد الكهرباء .. خبير مياه يكشف السبب

كشف خبير المياه المصري، الدكتور عباس شراق، سبب توقف توربينات سد النهضة الإثيوبي عن توليد الكهرباء.
وقال الخبير في حديث لـ RT، إن استمرار توقف التوربينين قد يكون بسبب الطمى، حيث تظهر الأقمار الصناعية للمرة الرابعة على التوالى منذ الأول من سبتمبر الجاري توقف التوربينين عن توليد الكهرباء، وكان في البداية احتمال أن يكون التصوير الصباحي في غير أوقات التشغيل، ولكن لا يمكن ان يكون صدفة فى الأربع مرات للتوربينين مجتمعين.
وأضاف أنه قد يكون سبب التوقف صعوبات فنية في التشغيل خلال فترة الفيضان، التي تسببت كميات الطمى الكبيرة فيها مشاكل في تشغيل التوربينات، حيث تحتل إثيوبيا المرتبة الأولى عالميا فى شدة انجراف التربة، ويتم نقل أكثر من 150 مليون م3 طمى سنويا من خلال النيل الأزرق نظرا لشدة الأمطار وسرعة جريان المياه من ارتفاعات أعلى من سد النهضة بأكثر من 4 آلاف متر، وضعف الصخور النارية البركانية (بازلت) مما ساعد على تكوين الأراضى الزراعية الطينية فى السودان ومصر. كما تظهر الصور الفضائية أيضا استمرار غلق بوابتى التصريف الذى تزامن مع توقف التوربينين فى الأول من سبتمبر الجارى.
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