ظهور المرشد الإيراني .. بعد أنباء تدهور حالته الصحية

استقبل المرشد الإيراني، علي خامنئي، مجموعة من الزوار خلال احتفال ديني، السبت، في أول ظهور علني له منذ أكثر من أسبوعين، وحثهم على التحلي بالصبر والمثابرة.
وأظهر التلفزيون الحكومي خامنئي (83 عاما) واقفا، وهو يتحدث بصوت ثابت للحاضرين، الذين افترشوا الأرض عن أهمية ذكرى الأربعين، وهي مراسم تقام في نهاية 40 يوما من الحداد على الإمام الحسين حفيد النبي محمد.
ونفى مصدران مقربان من خامنئي لوكالة "رويترز"، الجمعة، تدهور حالته الصحية، وذلك ردا على أسئلة بشأن وضعه الصحي.
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