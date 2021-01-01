عدم كفاءة بايدن .. واشنطن تايمز: واضحة والأمر غير متعلق بالعمر

كتب الصحفي غيربرت ستوب من صحيفة "واشنطن تايمز" أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أظهر نفسه كقائد غير كفء يمارس سياسات كارثية في مجالات الطاقة والاقتصاد والضرائب والمناخ والهجرة.
وعبر الصحفي عن اعتقاده بأنه بالرغم من حقيقة أن الرئيس بايدن، الذي سيحتفل في نوفمبر القادم بعيد ميلاده الـ80، يتعرض لانتقادات بسبب عمره في الأصل، إلا أن المشكلة الرئيسية لرئاسته هي تناقض سياسته.
وذكر ستوب أنه في حالة إعادة انتخاب بايدن لمنصبه الحالي ستنتهي ولايته الثانية وهو يبلغ من العمر 86 عاما، الأمر الذي يثير مخاوف لدى الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء. ولفت ممثلو الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي الانتباه ليس إلى عمر الرئيس فحسب، بل وإلى عمر أعضاء مجلس النواب. فأشار الديمقراطي دين فيلبس إلى أن أكبر ثلاثة سياسيين في البلاد تزيد أعمارهم عن 80 عاما، فيما أعلنت الديمقراطية إينجي كريغ عن ضرورة إنشاء "جيل جديد من الزعماء" في البلاد.
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